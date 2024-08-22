蘋果只排第8名！「營養密度最高」水果是它　專家：3種人不能吃

▲在營養師心中，奇異果是營養密度最高的水果。（示意圖／免費圖庫pixabay）

文／常春月刊

奇異果這個有毛茸茸卡通造型的水果到底有多夯？從目前市場上熱銷兩岸三地、標榜是肌膚食品的美妝品牌，在今夏推出一系列的「黃金奇異果」保養品即可略窺一二，它不安於只是「水果」領域的翹楚，時而化身創意菜色、時而扮演美白大使，用綠色及金黃色迷炫我們的味覺、視覺及觸覺。

營養密度最高的水果之王

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奇異果有綠色、金黃色果肉兩種，通常金黃色奇異果甜度稍高，營養學系教授趙文婉指出這兩者營養成分的差異，金黃奇異果的葉酸含量略高，但在礦物質鈣、鉀與纖維質的營養成分中，則是以綠色奇異果略勝一籌，其他營養成分則相去無幾。再以減重者或是糖尿病患者選擇食物的指標GI值 （glycemic index，升糖指數） 來看，綠色、金黃色奇異果的GI值都低於55，是糖尿病患者或減重者，可以選擇的水果之一。

「奇異果是營養師心目中營養密度最高的水果之王。」2005年《美國飲食學會期刊》 （Journal of The American Dietetic Association），以低卡路里、營養素含量等因子，由維生素A、C、D、E、B群、葉酸、纖維、鈣、鎂、鐵等16種身體不可缺乏營養素，計算出營養密度。營養密度愈高，表示該食物愈好，熱量低但營養價值高，結果顯示營養密度排行榜，依序為黃金奇異果、綠奇異果、柳橙、小紅莓、香蕉、藍莓、石榴和蘋果，美國聯邦食品藥物管理局 （FDA） 也將奇異果列為30種抗癌蔬果之一。

▼在營養密度排行榜中，蘋果只排第8名。（示意圖／免費圖庫pixabay）

一天吃2～3顆就好

雖然一顆奇異果，可以讓我們獲得大約70～80毫克，接近一日維生素C的供應量。不過，趙文婉也提醒大家，從中醫觀點來看，奇異果為寒性食材，容易引起腹瀉，所以不宜多食。全球廣為宣導「天天五蔬果～3蔬菜＋2水果」的飲食觀念，許多營養學專家推薦1.5顆的奇異果等同於1份水果，建議可將奇異果當作每天要攝取的蔬果量其中一份，一天約吃2～3顆即可，同時，奇異果含鉀量高，因此，腎功能衰竭、尿毒或洗腎者，皆不宜食用。

奇異果是會讓人開心的水果，不單單是因為它清爽的果肉顏色，不論你直切、橫切或是斜角對切，都讓人賞心悅目，你更可以依照個人喜愛口感來選擇，喜歡酸一點、原味的人，就挑選綠色奇異果，喜歡甜滋滋口感的，那無疑就是金黃色奇異果囉！

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