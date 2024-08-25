睡到一半腳抽筋！醫曝3主因「電風扇吹錯地方了」　

▲睡到一半被腳抽筋痛醒，是不少人都有過的經驗。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你曾半夜睡到一半，突然被腳抽筋給痛醒過嗎？那種痛苦只要經歷一次就難以忘懷。復健科醫師王竣平指出，夏天發生腳抽筋的原因與缺水缺電解質、酸鹼失衡以及夜晚低溫有關，其中很多人習慣「電風扇對著腳吹」更是大忌。要避免半夜驚魂，除了多喝水或運動飲料、補充足夠電解質外，作息要規律、睡得好，也可補充鈣或維生素B1。

王竣平醫師在粉專發文衛教，指出雖然冬天的確是腳抽筋的好發季節，但在夏天也可能爆發半夜腳抽筋，原因與「缺水缺電解質」有關，由於天氣炎熱導致身體容易缺水、失鹽，當處在悶熱環境中流了不少汗，身體就會失去大量水分與電解質，例如鈉、鉀和鎂等礦物質，其對肌肉正常運作至關重要，一旦缺乏就可能引發痙攣。

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▲電風扇直接對著腳吹，更容易引發腳抽筋。（示意圖／取自librestock）

王竣平接著說，「夜間低溫」也會引發腳抽筋，由於夜晚體溫會自然下降，血液循環也趨於緩慢，使得肌肉纖維較容易收縮且難以放鬆，這時若姿勢不當，例如睡覺時過度蜷曲小腿，肌肉更容易因為壓迫而痙攣。此外，很多人喜歡將電風扇對著腳吹，就更容易抽筋了。

另外，夏季易發生腳抽筋的原因，還有「夏日代謝旺盛酸鹼失衡」。王竣平表示，夏季炎熱或運動會增加身體代謝，造成肌肉中乳酸堆積，而乳酸過多時會干擾肌肉的正常收縮和伸展，使肌肉纖維無法完全放鬆，進而引起抽筋。

想要避免半夜被痛醒，王竣平分享，多喝水是最佳對策，或喝運動飲料以補充足夠電解質，可緩解肌肉痙攣的風險。此外，作息要規律、睡眠品質要好，都有助於預防抽筋。若實在頻繁遭遇這些痛苦折磨，他建議也可考慮補充鈣或維生素B1等營養素。