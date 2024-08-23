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「喝冰水會傷身」從小聽到大！中醫吐關鍵　4種人要避

▲▼喝冰水。（圖／衛生福利部南投醫院提供）

▲「喝冰水傷身」從小聽到大，中醫師解釋了。（示意圖／南投醫院提供）

記者李佳蓉／綜合報導

天氣熱到爆，很多人喜歡喝冰飲、灌冰水消暑，不過此舉看在許多長輩眼中可說是大忌。中醫師艾莉絲認為，關鍵在「自身體質」，中醫認為，喝冰水易使消化功能下降、影響內臟器官正常運作；此外，冰水還會使體內寒氣加重，易誘發各種疾病，點名「4種人」包括脾胃虛弱者、患有慢性病、宮寒經痛及喝冰水後容易腹痛、腹瀉的兒童都該避開。

中醫師艾莉絲在粉專艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師發文衛教，指喝冰水究竟是否會對健康造成影響，問題仍在自身體質。她說明，中醫認為，脾胃是人體的消化吸收器官，負責將食物轉化為氣血，為身體提供能量。而脾胃喜溫怕寒，飲用冰水會使脾胃受寒，導致消化功能下降，進而出現腹痛、腹瀉、消化不良等症狀。

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艾莉絲示警，若你本身是脾胃虛弱者，就要避免喝冰水；而如果身體健康，也不太會有消化道問題，「那喝冰水基本上也不會有太大的問題」。

肚子痛,經痛。（圖／達志／示意圖）

▲脾胃虛弱者、容易宮寒經痛者，都要避免喝冰水。（示意圖／達志）

艾莉絲接著說，中醫講究「寒主收引」，冰水屬於寒涼之物，飲用後會使血管收縮、影響氣血運行，導致經絡不通、氣血鬱滯。長期喝冰水可能引發手腳冰冷、疲倦乏力等問題，甚至影響內臟器官正常運作，因此如果本身患有慢性病，可能不要喝冰水會比較好。

此外，中醫也認為，冰水會使體內寒氣加重，容易誘發各種疾病。艾莉絲舉例，像是女生在生理期喝冰水，可能造成宮寒經痛；兒童飲用冰水後，容易出現腹痛、腹瀉等症狀，也都要避免喝冰水。

至於有哪些替代方案？艾莉絲分享，夏季可選擇些具有清熱解暑作用的草本茶飲，例如菊花茶、薄荷茶、綠豆湯等，既能解暑又不會對身體造成寒涼的傷害。她進一步說明，菊花具有清熱解毒、明目降火的作用；綠豆則能利水消腫，幫助排除體內毒素。

除了飲品外，艾莉絲分享，夏季也能多食用具有解暑作用的食物，如西瓜、黃瓜、冬瓜等。其中，她激推夏天盛產的西瓜，具有清熱解暑、利尿生津的作用，是理想的解暑水果。

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關鍵字： 中醫健康 中醫師艾莉絲 喝冰水 脾胃虛弱 經痛 消暑 體質

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