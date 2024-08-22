「GG長東西」3情況　醫：像珍珠項鍊環繞

▲醫師提醒，菜花的潛伏期長，務必積極配合治療和追蹤。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師黃冠鈞提醒，男性GG長東西千萬不要亂擠！可能是三種常見狀況，包括毛囊炎、陰莖珍珠丘疹、菜花；而陰莖珍珠丘疹僅出現在龜頭的冠狀溝位置，像一串珍珠項鍊環繞著。

黃冠鈞21日在臉書發文，分析以下情況：

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1、毛囊炎（痘痘）

發現陰莖上疑似長痘痘的東西，民眾都會想把它擠破，不宜硬擠或摳破，小心因傷口或造成細菌感染得不償失。若有紅腫熱痛或出現惡化，請立即就醫。

2、陰莖珍珠丘疹

陰莖珍珠丘疹是一種良性的血管纖維瘤（Angiofibroma），多出現在20~30歲男性，或沒割包皮的男性身上。小小的疹子大約1~3毫米，圓圓的，顏色呈現白色、粉紅色或淡黃色。

陰莖珍珠丘疹跟菜花的差別在於，除了不會刺痛搔癢、有分泌物產生之外，生長位置也不同，僅出現在龜頭的冠狀溝位置，像一串珍珠項鍊環繞著，會排列整齊或局部分散。

因不會造成身體不適，基本上不需特別治療，若覺得不美觀想去除，可安排手術切除、冷凍治療、電燒等等方式治療。切勿自行購買藥膏擦拭，避免皮膚刺激感染。日常注意清潔或割除包皮，都是預防的方法。

3、生殖器疣（菜花）

由人類乳突病毒（HPV）感染引起的性傳染疾病，主要是透過性行為接觸而感染，除了生長在冠狀溝外，還可能出現在龜頭、包皮、陰囊以及肛門周圍。

菜花的頂部往往呈現水晶狀，會像花椰菜般增生、變大，並且可能擴散至其他區域。此外，患者可能因陰部或尿道感染而出現性交疼痛、出血或血尿等症狀。

至於如何預防生殖器疣？黃冠鈞說，進行安全性行為、接種HPV疫苗、保持單一性伴侶等等，都是預防保護的方法；若感染菜花，會採取同時使用口服抗病毒藥品治療，或雷射手術燒除，並搭配抗生素藥膏。

黃冠鈞提醒，菜花的潛伏期長，務必積極配合治療和追蹤，若沒有根除病灶可能會再次復發，散到其他部位；若為性病的高風險族群，建議每一年做一次完整的性病檢查，因感染力較強的病毒，可能經由公共場所或不乾淨的物品傳播，例如公共浴池。