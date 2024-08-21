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脂肪肝沒了！她靠「戒吃1早餐」　半年佛系剷肉7公斤

▲▼早餐,火腿蛋,吐司,早餐店,美食,示意圖。(圖／記者楊蕙綾攝)

▲老太太早餐戒吃三明治，改用燕麥煮成鹹粥，結果瘦了7公斤、脂肪肝也沒了。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

你還在為減肥傷透腦筋嗎？一名70歲婦人在半年內陸續剷肉7公斤，就連脂肪肝也跟著消失，醫師錢政弘追問後得知，原來是她停止「早餐吃三明治」的習慣，改以燕麥加入青菜、絞肉或蛋熬煮成鹹粥食用。他表示，燕麥雖也是澱粉，但接近天然植物原型，屬於非精緻澱粉，食用後血糖上升緩慢，不像白飯、麵包容易使人發胖。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在個人粉專發文，指老太太熱情分享自從戒掉吃三明治後，體重減了7公斤，也跟脂肪肝說掰掰，雖然午餐和晚餐攝取量有減少，但她認為「早餐的改變」影響最大。

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被問到現在早餐吃什麼？老太太透露，她會買大賣場的燕麥來煮得像鹹粥，加入一些青菜、絞肉或是蛋。錢政弘說，對大多數的媽媽而言，煮一碗燕麥粥肯定沒什麼難度，只是過去真的不知道早上都吃「含油澱粉」會造成脂肪肝。而燕麥雖也是澱粉，但屬於非精緻澱粉，其接近天然植物原型，食用後血糖上升慢。

▲▼ 全聯阪急麵包 。（圖／記者曾婉婷攝）

▲麵包屬於高熱量的精緻類澱粉，小心越吃越胖。（示意圖／本報資料照）

錢政弘表示，常聽到患者納悶求問，「我明明吃的不多，為什麼就是瘦不下來？」此時他會反問，「你早餐吃什麼？」得到的答案大多是三明治或麵包，兩者皆屬於高熱量的精緻澱粉食物。他也提醒患者們，吐司和麵包是用油去揉麵粉所製成，越鬆軟好吃的麵包，油加得越多，建議早餐換吃水煮蛋、雞胸肉、花椰菜及地瓜等。

不少人也好奇醫生早餐都怎麼吃？錢政弘說明，因早上還要替孩子準備早餐，因此在有限的時間內，他最常吃的就是用電鍋蒸熟的無調味水煮蛋，再加上全麥麵包或腰果饅頭。若有時間，他也會外食買豬排起司蛋餅或豬排飯糰來吃，但基本上不會吃甜的軟麵包當作早餐。

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