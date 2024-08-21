陳佩琪「涉人頭公司案」考績會開完　北市聯醫：資料不足緩議

▲陳佩琪今天中午到台北市立聯合醫院考績會說明。（圖／記者陳煥丞攝）

記者趙于婷／台北報導

民眾黨主席柯文哲的妻子、台北市立聯合醫院醫師陳佩琪涉嫌用兒子人頭設公司，引發極大關注，聯合醫院今召開考績會，請陳佩琪出席說明。院方在今日傍晚發布聲明表示，因目前掌握資料尚不足以認定陳員經營商業，爰先緩議，待未來司法偵查結果再議。

針對人頭公司風波，自8月9日以來，陳佩琪7天內共做出3次說明，但每次版本都說詞反覆，她先在臉書自爆因受限公務員無法當公司負責人，以兒子名義開公司，由於陳佩琪目前還在聯合醫院當醫生，馬上遭到外界質疑違法開設人頭公司。但這也與柯文哲受訪曾提到的，此公司是「父母疼愛小孩，幫小孩設公司」的說法，完全兜不攏。

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北市聯醫在今日召開會議，請陳佩琪親自出席說明，陳佩琪在中午12點半左右離開辦公室，面對媒體堵訪時並未回應。

而有關今日開會結果，院方表示，針對陳員疑似違法兼職經營商業的行為，已請陳員至考績會說明，但因目前掌握資料尚不足以認定陳員經營商業，爰先緩議。

另外，請他人代為使用醫事人員卡之行為，院方則說明，經查當日護理人員上午開診前即先行以陳醫師的醫事卡進入診間醫令系統，以協助開診前準備，此部分聯醫已加強內部宣導，並對涉及陳員未自行保管使用醫事卡的個人行為已予以告誡，並列入考績參考。