可能老了！頭髮長好慢、髮質變差「8原因」　醫全曝光

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圖、文／今健康

發現頭髮生長速度變慢、髮質差等情況，許多人會用各種不同方式改善，但效果常常差強人意、甚至越弄越糟。其實頭髮生長狀態也和健康息息相關。美麗信義皮膚科主治醫師曾奕騰醫師指出主要原因以及改善方向，提醒勿用偏方以免掉髮情況更嚴重。

頭髮長好慢、髮質差是為何？醫指8主因，別亂補未必有用。

曾奕騰醫師表示，頭髮的生長速度，在一般情況下，健康的成年人約每個月增長1～1.5公分左右，一年約增長12公分。受各種不同的因素影響，如遺傳、年齡、健康狀況、營養狀態、日常習慣等，因人而異。

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遺傳＆年齡：

遺傳的差異有些人天生較快，有些人較慢。從年齡來看，兒童、青春期受荷爾蒙影響，一般而言生長速度較快，不過青春期也有可能受雄性禿遺傳影響而開始出現落髮。健康的成人頭髮生長速度就相對穩定。到了老年則會較慢，屬於自然的老化過程。

荷爾蒙：

荷爾蒙和頭髮狀態息息相關，如甲狀腺素低下使新陳代謝變慢，以及多囊性卵巢症候群使女性雄激素過高，還有更年期後的雌激素水平下降，這些都會影響頭髮生長。

頭皮健康：

頭皮的健康問題如細菌或黴菌感染，以及過度分泌皮脂造成毛囊阻塞引起發炎，又或是脂漏性皮膚炎等，這些都會影響毛囊健康，進而使得頭髮生長速度變慢。

疾病＆藥物：

疾病如糖尿病控制不良可能影響頭髮生長；紅斑性狼瘡及圓形禿等自體免疫疾病，免疫細胞會攻擊毛囊而造成掉髮、也影響頭髮生長速度。另外，部分藥物例如化療藥物，也會有所影響。

身心狀態：

至於身心狀態，這也會影響身體機能、影響頭髮，尤其睡眠對身體的修復相當重要。像是長期壓力、睡眠不足，也都可能影響頭髮生長，或引起壓力性脫髮。

營養相關：

營養方面多與蛋白質、鐵、鋅缺乏有關。頭髮主要由角蛋白組成，缺乏便會脆弱、也影響生長速度。鐵則影響毛髮生長，嚴重缺乏可能掉髮。鋅則和皮膚細胞、毛髮修復息息相關，缺乏也可能使頭髮脆弱、掉髮。

日常習慣：

日常生活習慣，像是經常戴帽子，雖不會直接影響，但容易影響頭皮健康。經常抓頭髮較多是對頭髮造成物理損傷。綁頭髮則得留意避免過緊，也應避免長期綁在同一處，以免對頭髮根部及毛囊施加壓力，出現牽引性落髮。過度搓揉、水溫過熱、太常洗頭、太用力擦頭髮等不良清潔方式，也會影響頭皮健康。而直髮器、捲髮器等加熱產品也容易破壞髮質。

網傳養髮妙招真有用？醫勸勿用偏方，以免嚴重掉髮。

為什麼要先檢查？

綜合上述來看，影響頭皮、頭髮健康的因素繁多，若發現頭髮生長速度較慢，未必是單靠補充某種營養就能改善，建議先到皮膚科檢查了解確切原因，以利從根本改善。

會有哪些檢查、治療？

除了問診釐清病史，也會進行理學檢查，包括頭皮狀態、頭髮質量、皮膚鏡檢查、頭髮拉扯測試等，了解當前狀態。另也會視臨床表現進行血液檢查，看相關營養、荷爾蒙是否異常。若懷疑有嚴重問題，則可能進行頭皮切片，以顯微鏡觀察毛囊結構及狀態。在治療方面，除了針對各疾病治療，也會視情況對頭皮、毛髮進行治療，如塗抹於頭皮的外用藥物Minoxidil、口服藥物的Finasteride、低能量雷射治療、荷爾蒙治療等。

這些方法真的不要亂試：

曾奕騰醫師也提醒，網路上常見許多偏方，例如將生薑粉、生薑水、避孕藥、生雞蛋等，直接洗或倒進洗髮乳裡洗頭，這些都缺乏醫學實證，有健康安全疑慮，恐使得皮膚過敏、毛孔阻塞、細菌感染等，使得問題更嚴重。

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治療改善＆飲食改善：

曾奕騰醫師表示，若要使頭髮恢復正常生長速度，除了檢查治療外，可從飲食、生活、護理著手進行。飲食上營養均衡最為重要，也建議先就醫檢查避免盲目亂補，以此為前提可適度地從豆類、魚類、蛋類、雞肉、堅果等攝取優質蛋白質。深綠色蔬菜、紅肉、豆類等則可攝取鐵。海鮮、肉類、堅果、種子等則可攝取鋅。

生活改善：

日常也注意規律作息，保持良好的睡眠，可適度的運動幫助抒解壓力，有利避免因身心或睡眠狀態的影響使得頭髮生長速度緩慢、甚至掉髮。

護理改善：

頭皮護理以溫和為佳，避免不必要的刺激或負擔。包括洗/護髮乳使用溫和產品，盡量避免非必要的添加物，適度清洗防止細菌滋生或毛孔阻塞。盡量不戴帽子保持通風、綁頭髮也避免太緊或時間太長，也避免不必要的加熱產品，例如捲髮器或直髮器等。

養成良好的生活及飲食習慣，正確的護理頭髮，必要時尋求皮膚科醫師協助，更有助頭皮、毛髮健康，恢復正常的生長速度、避免落髮。

本文經授權轉自：今健康《頭髮長好慢、髮質差怎麼辦？醫教4方向改善，勿用偏方以免掉髮！》