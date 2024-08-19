再創高價！血友病新藥「1劑1億元」　將評估納健保

▲血友病新藥一劑要價1億元，將評估納入健保。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一劑要價1億元的血友病細胞治療針劑評估納入健保！健保署今表示，該藥品在美國食藥署已經取得許可證，正在向國內食藥署申請許可證，會和廠商討論，評估療效、成本效益後，看看是否納入健保給付。

近年健保給付「高價」藥物受到關注，先前「脊髓性肌肉萎縮症」（SMA）的治療針劑，一劑4900萬元是最高紀錄，如今要價億元的血友病治療藥物也有望納入健保。

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健保署醫審及藥材組參議戴雪詠指出，該藥品是基因治療藥品，一次性注射能夠治癒B型血友病，目前在美國食藥署已經取得許可證，不過藥廠去年向歐盟申請許可證的時候，歐盟僅給予暫時性許可，主要是因為該藥品臨床試驗人數還太少，無法非常肯定是否有真正的長期療效和安全性，所以還需要廠商進一步補充資料。

而在台灣方面，目前這個藥品在食藥署正在申請許可證。戴雪詠說，未來廠商若取得許可證，向健保署申請給付時，會依照醫療科技評估（ＨＴＡ）要項重點，包括藥品是否有確實療效、成本效益、對於病人生活品質是否能真正提升，例如是不是能夠免除未來定期的凝血因子注射等，整體評估看看是否納入健保給付。