好多小孩生病！　醫示警：肺已經一片白

▲暑假期間，呼吸道感染疾病在兒童間快速傳播，從輕微的咳嗽到嚴重的肺炎。（圖／羅東博愛醫院提供）

記者邱晟軒／綜合報導

過去半個月內，呼吸道感染在兒童間迅速擴散，造成嚴重肺炎病例激增，甚至有兒童的X光片顯示「肺部已經呈現白一片」，讓門急診面臨極大壓力。羅東博愛醫院小兒科主任謝錦桐醫師指出，這波感染大多集中在學齡前兒童，因疫情期間保護良好，解封後抵抗力不敵大量病毒入侵。

羅東博愛醫院發布新聞稿，謝錦桐醫師表示，自進入暑假以來，多種呼吸道病原體同時流行，其中最常見的是肺炎鏈球菌和黴漿菌。此外，人類間質肺炎病毒、呼吸道融合病毒、新冠病毒和腺病毒等也有病例出現。這些病毒感染可能引發輕度的呼吸道感染和咳嗽，但在某些情況下會發展為嚴重肺炎。近幾周來，急診室住院病人數量持續增加，病床供應緊張，住院等待時間也有所延長。

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▲八歲女童感染嚴重黴漿菌肺炎，肺部白一片。（圖／羅東博愛醫院提供）

他表示，這次疫情不僅病原體種類多，病情嚴重程度也明顯加重。過去，進展為嚴重肺炎的比例約為十分之一，但現在這一比例已增長了3到4倍。目前不少案例照X光都已呈現一片白，其中，黴漿菌因突變產生抗藥性，比起過往更難治癒。

謝錦桐進一步分析，這次疫情受感染的年齡層涵蓋學齡前兒童至國中生，以學齡前兒童居多。由於這些孩子出生於疫情期間，受到周全的防護，免疫系統未能充分「訓練」，解封後面臨多種病毒時，更容易受到感染。

羅東博愛醫院提醒家長，肺炎初期症狀常被誤認為感冒，如果孩子發燒持續三天不退，並伴有咳嗽、呼吸急促、精神不振等情況，應儘速就醫檢查，避免延誤治療導致病情惡化，嚴重時甚至可能引發呼吸困難或休克。

醫院同時呼籲民眾重拾過去的防疫習慣，包括勤洗手、戴口罩，避免出入人多的公共場所。隨著新冠疫苗和流感疫苗的供應，家長應密切關注疫苗接種資訊，為幼童和高風險族群補齊疫苗，提前做好防護。此外，肺炎鏈球菌疫苗已列為兒童常規接種項目，醫師建議6到11個月大的嬰兒可考慮在醫師評估後追加一劑，以提高保護力。