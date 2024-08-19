邱泰源喊解禁「代理孕母」再加速！每胎每月補助3萬「難做到」

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者趙于婷、洪巧藍、張乃文／台北報導

台灣少子化問題嚴重，包括代理孕母、生育補助等相關政策飽受關注。衛福部部長邱泰源接受ETtoday新聞雲專訪時表示，人工生殖法修法解禁代理孕母，已預告期滿，目前在整理意見資料，應該不至於等到年底。另外，有關先前每胎每月補助3萬救生育的政策，他則直言「現在很難做到。」

在生育政策方面，人工生殖法日前修法解禁「代理孕母」，同時將擴及「同志配偶」、「單身女性」等對象。其中「代理孕母」在早年就是爭議議題，民間仍有「商品化」或「階級化」的擔憂。對此，邱泰源表示，面對這個議題是完全Open的，尊重各界聲音，各方最關心子女相關利益的部分，針對預告期間的意見，都會找專家溝通。

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由於代理孕母爭議早在民國90幾年就曾進行討論，當時並沒有達到共識而擱置。邱泰源也坦言，新的意見也是以前的意見，原則是不要浪費時間，新政府講過爭議的法案就擱置，確實也想過有些法案要切割，但人工生殖的法案確實也沒辦法切割，這就是重中之重，所以要勇於面對，在倫理跟人權的保護下，「不要一直重複在同樣的問題，要加快行政程序」。

至於日前曾喊出「人工生殖法要拚年底送立法院」。邱泰源則表示，現在蒐集到預告期間的意見，有些需要再找專家討論，需要一些時間，不過因為已經預告期滿了，目前在整理資料，最近部內已經有在討論相關議題，有可能會再修改內容，「這已經討論很多年，希望能加快就盡量加快，應該不至於到年底」。

▲人工生殖法解禁代理孕母，民間對此仍有疑慮。

而少子化的下一個大問題就是養育，不少年輕人都是因為經濟負擔，選擇不生子，日前現任行政院政務委員、前衛福部部長陳時中透露，將研擬提高生育補助，每生一胎每月補助3萬元。邱泰源第一時間直說「我應該不夠高層到那個地步啦！衛福部目前沒有收到任何要討論的訊息。」

他也面露難色表示，給予適當補助是可行之道，這當然有鼓勵生育率，但這牽涉到巨大的預算，補助多少錢要看國家財力，以目前國家預算，尚無法支撐這樣的理想，現在很難做到。

除了少子化相關政策，另一項受關注的就是「菸捐」調漲與否，台灣曾在民國98年調漲菸捐、民國106年調漲菸稅，根據觀察，價格策略確實有降低吸菸率跟消費量，但根據法規，每2年要邀請專家評估調整與否，今年下半年剛好是第2年，國健署預計11月底會開評估會議。

▲菸捐已凍漲15年，外界相當關注今年是否調漲。

由於上一個2年正好遇到新冠疫情，當時考量整體社會狀態，並未做調漲，因此外界也猜測今年調漲機會很大。但面對是否支持調漲，邱泰源持保留態度，他表示，這比較有爭議，對於是否提升，以價制量是否公平，要專家來討論。

他進一步坦言「我個人是希望大家少抽啦！以價制量當然是有降低功能，但是否要繼續，這是兩難，因為說實話，很多抽菸的不一定是有錢人，若要對弱者增加負擔，都是心有不忍。」針對是否可能調漲菸捐，邱泰源最後仍未鬆口表態，僅表示11月底開評估會議，預計年底就會有評估結果。

面對一項項衛福部主導的修法和政策，邱泰源在專訪最後也直言「不能一直討論下去啦！包括人工生殖法也是，要趕快發揮智慧做階段性的處理，至少要有進步。」