補充保費拚明年下半調漲！邱泰源：將研議「富有老人」多付出一點

記者洪巧藍、趙于婷、張乃文／台北報導

健保財務備受挑戰，衛福部長邱泰源已經喊話未來兩年不漲「一般保費」，但是面對明年6月30日前要達到平均點值每點0.95元的目標，預算缺口高達700億，經費如何到位成為難題。邱泰源接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，會先從三方面籌措財源，初步應可以達到每點0.92~0.93元。至於如何達到0.95元，則朝向「調漲補充保費」來努力，希望力拚明年下半年實施，也會把「富有長者多付出一點」的想法納入討論。

▲衛福部長邱泰源上任滿3個月，接受《ETtoday新聞雲》專訪談健保改革與相關心路歷程。（圖／記者鄭遠龍攝）

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全民健保採取總額支付制度，且採取浮動點值，當醫療服務量上升時，健保點值就會下滑，醫事人員的勞務給付也會因此「打折」，這種情況長期下來引發醫界不滿。

國民黨團與立委分別提出《健保法》修法，要求保障點值每點0.95元或1元，衛福部當時直言此舉形同取消總額，影響所及健保費明年就得調漲，而且偏鄉、急重症困難科別弱者更弱。法案經歷多次朝野協商仍無共識，立法院院會最後主決議取代修法，要求衛福部應於明年6月30日達成平均點值每點0.95元。

衛福部3方面籌措經費明年至少可以達到每點0.92元

如果要達到每點0.95元，衛福部盤點預算缺口高達700億元，邱泰源接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露最新預算籌措情況，初步可以先從三方面著手。

第一是政府負擔的健保總經費36%，邱泰源說，這部分以前有算入公務預算補助，現在這些經費整理出來，行政院下個年度36%全額都在健保使用，已經確認有134億的預算。

至於第二部分，邱泰源表示，過去這幾年有一些公共衛生預防保健項目卻使用健保經費，已經努力盤點出十幾項約300多億的經費，會分年慢慢回歸到公務預算，但這部分還要行政院確認與立法院審查。

最後是健保總額預算，邱泰源直言，明年總額首度突破9千億元，其中低推估為3.521%，相當於明年總額起碼有9112億，而高推估則是5.5%，相當9286億，更是有史以來最高。邱泰源說，這部分還要行政院核定才能確認，但單以低推估來計算，健保總額至少會增加300億元，對於點值提升將有所幫助。

邱泰源認為，如果透過這三方面爭取費用，加上更進一步落實分級醫療管理，下一年度至少可以達到每點0.92到0.93元，至於0.95元就還要從各方面努力，包含補充保費調漲、健保政府負擔從36%提升至38%。

▲衛福部長邱泰源分析健保財源籌措，初步會從3方面執行 。（圖／記者鄭遠龍攝）

補充保費調漲拚明年下半實施，「富有長者多負擔一點」納入考量

邱泰源坦言，急性醫療持續增加，加上國內邁向高齡化社會，種種因素都會讓點值起不來，一定要認知「醫療費用後續還會持續成長」再怎麼補助也很難達到每點0.95元，所以衛福部還是要討論補充保費的調漲，因為補充保費比較屬於「富者幫忙弱者」的精神。

現行二代健保補充保費是從高額獎金、兼職收入、執行業務所得、利息所得、股利所得、租金收入等一般薪資所得以外的6類收入就源扣繳；如果補充保費調漲，就意味包含股票族、包租公等族群的收入可能受到影響。

目前補充保費費率為2.11%，各類所得單次給付金額上限為1千萬元。邱泰源表示，補充保費議題預計今年下半年開始研議溝通，包含費率調升、天花板上限拉高，因為涉及修法，會先進行預告、送入行政院等程序，希望明年上半年的立法院會期送入審議，雖然過程還要經過立委討論，但如果一切順利，希望明年下半可以實施。

日前立委王正旭舉辦健保公聽會，會中政大財政學系教授連賢明提出，最花健保費用的老年人，在健保的貢獻最小，付出代價的是青年；建議提高資本利得的收取，並從有財產的老人手中，爭取一部分的錢挹注健保。

邱泰源直言「這很有道理！」他說，先前很多縣市政府提出補助老人保費，但統計顯示，年長者平均月收入可能15萬，30幾歲年輕人月收平均只有3萬多，給予長者補助，負擔卻都到年輕人那邊，特別是有些長者的收入還是很不錯，所以應該要納入討論，但是重點還是要「合理」。

▲健保補充保費如果調漲，將衝擊股票族、包租公等資本利得收入者，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

邱泰源自揭三大原則！以此為基礎才能討論健保與醫療改革

邱泰源訪談中不斷強調，健保是全國人民健康保障，要如何永續相當重要的事情，但是反過來，健保背後是醫事人員的付出相當多，但是否有得到應有的回饋，這是我們很關心的事情。

邱泰源曾經擔任醫師公會理事長、立法委員，到現在擔任衛福部長，他強調自己立場不變，在醫療與健保改革，永遠堅持三原則，分別是：要讓台灣人民得到最好醫療品質、保障醫事人員的專業尊嚴、醫療院所必須正常運作。

邱泰源說，賴清德總統具有醫師背景，最重要的政見之一就是推動健康台灣，賴總統就任前已經開了6次全國性健康台灣論壇，衛福部要從醫療政策落實改革，爭取經費相當重要，而行政院也給予許多挹注，包含健康台灣、兒少、心理照顧、醫療與長照結合等，現在更進一步是健保點值提升，衛福部會努力向行政院爭取。