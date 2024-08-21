流感趨勢緩降　急診醫師憂：開學後校園病毒大亂鬥兒童流感恐再流行

▲醫師提醒，暑假後的開學季恐再迎來下一波感染高峰，家長需警惕兒童流感！

圖、文／陳俊佑醫師提供

流感疫情連續2週下降，門急診類流感就診人數降10%，但童綜合急診醫學部陳俊佑醫師指出，近期因流感來到急診室的未成年病患仍然超過腸病毒，且年齡分布相當廣泛，從一歲以下的嬰幼兒至青少年皆有。醫師強調，兒童流感以家庭群聚感染、校園群聚感染為最大宗，務必留心自己與孩子的接觸史、群聚史，並在就診時主動告知醫師協助判斷。尤其暑假後的開學季恐再迎來下一波感染高峰，家長仍需警惕兒童流感！

兒童常見的其他呼吸道病毒感染與流感症狀相似，總令家長難以分辨。陳俊佑醫師說明，兩者確實都會有呼吸道相關的症狀出現，但流感在臨床上常見的症狀是全身性，且容易出現39度以上的高燒、頭痛、肌肉痠痛、食慾不振、活動力下降等症狀，仍與一般感冒的症狀有所區別。

最近急診室就出現一家五口全中獎的家庭群聚案例。爸媽確診流感，三個孩子隔天也出現流感症狀，其中最小的才6歲，讓家長頓時陷入照護難題。過往為快速緩解患者不適，及降低家長照顧壓力，急診醫師多會開立針劑型藥物，卻也容易面臨孩子焦慮、恐懼打針、家長需待在觀察室陪同及急診室壅塞的狀況。

▲童綜合急診醫學部陳俊佑醫師。

陳俊佑醫師建議，遇到類似情況，可以考慮選擇新型口服抗病毒藥物，僅需單次口服兩顆如煮熟米粒大小藥丸即可完成療程，對於不擅吞嚥、害怕打針的兒童，和希望能盡快緩解流感症狀的學生及忙碌上班族而言更加友善，並且能夠有效降低急診室的壅塞程度，減少兒童交叉感染的風險，因此近期急診使用這類型藥物的患者也有明顯增加的趨勢。

陳俊佑醫師表示，如果孩童沒有呼吸困難、急促、缺氧等症狀，家長可以優先考慮居家觀察、診所就醫。若孩童有氣喘、慢性肺部疾病、肺部發育不全或早產等狀況，則需要格外留意，一旦感染上呼吸道疾病，可能出現嚴重併發症。此外，有癲癇、熱痙攣病史的兒童，感染流感後，恐誘發相關症狀。

陳俊佑醫師呼籲，兒童流感需及早治療，尤其兒童是感染流感後易出現併發症的高危險族群，若有相關接觸史、群聚史，應立即配戴口罩盡速就醫，及早控制病情，降低病毒傳染速度，才能有效保護孩子的健康。最後，不要忘記，預防流感最好的方法就是施打流感疫苗。今年度預計十月初會開始實施公費流感疫苗接種，請6個月以上兒童及成人，於流感季來臨前接種流感疫苗。65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦等高危險群更應接受疫苗接種，以降低感染流感引起併發症之風險。