減少插管苦！新生兒呼吸窘迫新藥9月納健保　年砸24億給付8款藥

▲新生兒呼吸窘迫新藥納入健保，減少寶寶插管受苦。（圖／達志影像／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

健保署近期持續加速通過新藥給付，9月起將新生兒呼吸窘迫症候群新藥納入健保，有效緩解新生兒症狀及減少插管治療痛苦；另自10月起也納入用於發炎性腸道疾病克隆氏症的新藥，總計從7月開始新增、放寬罕病SMA、新生兒、自體免疫疾病等8項藥物，共挹注藥費約23.95億元，約2,353名病友受惠。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，由於早產兒常見之新生兒呼吸窘迫症候群（respiratory distress syndrome)，往往容易造成呼吸急促、發紺、甚至死亡，為有效緩解新生兒症狀及減少插管治療之痛苦，健保署加速收載新藥Curosurf，並同時放寬Surfactant藥物的給付規定用於未插管治療的新生兒病人，以及早用藥，降低新生兒死亡率，2種藥品初估約千人受惠，9月1日起實施。

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依據台灣發炎性腸道疾病學會資料顯示，克隆氏症及潰瘍性結腸炎未受良好控制，長期併發症為上皮細胞異常增生及大腸癌，嚴重時會導致死亡。健保10月起收載新藥risankizumab用於克隆氏症，該藥品為人類IgGl單株抗體藥物，提供臨床醫師多一種用藥選擇。

▲健保署近期加速給付新藥，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

至於目前已經實施的新增給付藥物，包含7月1日起，已擴增治療克隆氏症及潰瘍性結腸炎的生物製劑給付規定，倘病人連續2次因療程結束暫緩用藥而疾病復發，且第2次復發於藥效終止後3個月內發生，則可持續使用。

另臨床針對IL-36基因突變的全身性膿疱性乾癬尚無標靶治療藥物，由於考量目前3個主要醫療科技評估(HTA)組織均未建議給付含spesolimab成分新藥，健保署於113年7月透過暫時性支付方式納入支付。

至於8月份實施的則是罕見疾病SMA用藥，放寬含nusinersen成分之脊髓腔內注射藥物及含risdiplam成分之口服液劑之給付條件，包含原本「3歲以下發病確診」條件擴增至「18歲以下發病確診」、取消上肢運動功能RULM≥15分起始治療條件、使用nusinersen或risdiplam藥品後出現嚴重不耐受反應，得轉換一次。本次擴增給付廠商同意降價，預估每人每年藥費約660萬元，約250名病人受惠，藥費新增19億元。

另針對中重度異位性皮膚炎患者，放寬含abrocitinib成分藥品，從原本適用對象為18歲以上，新增納入12歲以上未滿18歲的青少年族群。

健保署強調，為提升病人使用新藥之可及性，健保致力於加速新藥之收載及擴增給付範圍，未來亦將持續與藥物共擬會議代表(含專家、醫界團體、付費者代表、病友團體及製藥界代表)一起努力，持續為病人給付具成本效益之新藥。

▲健保通過治療新生兒呼吸窘迫、SMA及自體免疫相關疾病之藥品。（圖／健保署提供）