長痔瘡是「肛門軟墊」生病了！6種人小心　發作症狀曝光

▲痔瘡幾乎人人都有，它屬於生理構造的一部分。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／早安健康編輯部

痔瘡天后、人類肛門觀察學家鍾雲霓醫師說：「除非是新生的小Baby，否則大家都有痔瘡啊！」

1893年（清光緒十九年）一位清朝的官員吳大澂，在6月13日登報讚揚孫逸仙醫師的技術高超。這則刊載在《鏡海叢報》上的感謝函，用「神乎其技」來形容孫醫師的技術高超，只花了7天就解決困擾他20多年的痔瘡問題。大讚孫醫師妙手回春、奏效神速。

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文中提到的孫逸仙，就是我們的國父孫中山，大家可能不記得原來他是醫學院第一名畢業的學生，專精西醫，這一年他在廣州設立了「東西藥局」，藉由醫術掩護革命。

沒想到國父也幫病人解決痔瘡問題吧？而且還神乎其技喔！如果他繼續行醫下去，應該也是個了不起的人物。

痔瘡的真實身世

一提到痔瘡，大家都很害羞，不太會是聊天時的主要話題，而且奇怪了，這跟腸道有關係嗎？當然有！除了自然的老化，痔瘡的形成跟便秘與腸躁有很大的關係。

前面我們已經知道，肛門的天生使命就是人體排泄物的出口，經年累月的使用，就會有老化與損害，想瞭解痔瘡形成的原因，就得從它的結構開始認識。

所以痔瘡在哪裡？首先它不是一個「器官」，而是生理構造的一部分，是我們與生俱來的。鍾雲霓醫師說，從嬰兒時期開始，肛管內的血管和軟組織會隨著成長膨脹，逐漸形成肛管內部的軟墊。

雖然肛門口內、外括約肌能幫助體內的「物體」不要漏出來，但無法百分之百的完全封閉，所以「肛門軟墊」的作用就是讓肛門由內而外緊緊密合，讓我們就算偶爾腹瀉、腸內堆積糞水，也不會一走動就「外漏」。

肛門軟墊由3個組織構成：

黏膜下血管、結締組織、平滑肌纖維

當肛門軟墊因為各種原因生病了，就是我們熟悉的「痔瘡」。

▲公車、計程車司機因為長時間久坐、不能隨意上廁所，是痔瘡的好發族群。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

6大痔瘡候選人：

鍾雲霓醫師說，以她在門診的臨床經驗，有幾種人得痔瘡的機率特別高，大概可分為6個族群：

1.老司機們：因為工作性質需久坐，下半身循環長時間受壓迫，加上不能隨意上廁所，忍便後會加劇肛門與直腸內的壓力。如機長、船長與司機（公車、計程車、遊覽車等等）

2.櫃姐、上班族、老師：同屬久坐或久站的工作類型

3.空服員、醫護人員：無法隨心所欲的上廁所

4.體重過重與孕婦：腹壓過大、骨盆腔循環受阻

5.服用含有瀉劑成分藥物的減肥者、腸躁症患者：排便不穩定

6.長輩：年齡老化因素

此外，常見的痔瘡發作會有4大症狀：

1.肛門有東西、有異物感

2.出血

3.疼痛

4.搔癢

肛門有異物

例如外痔或是內痔的三、四級，肛門口會有異物感。排便時伸手可摸到凸出的肉球，但時有時無，或一直存在。

出血

雖然是軟便，但也有血水。雖然慢性痔瘡出血不會太疼痛，但這樣階梯式的消耗狀態，等到病人來就診時通常都是臉色蒼白的狀態。尤其是血便不一定是痔瘡，鍾雲霓醫師說最好不要等，馬上就診，就算是痔瘡也不能輕忽。

疼痛

一喝酒或吃辣，肛門口就熱辣得不得了，或是睡眠不足太累，腫脹和疼痛就會更嚴重，使人焦慮不安。

好癢好癢

鍾雲霓醫師說，肛門跟嘴唇一樣相似且細緻，內為濕潤黏膜、外為細緻皮膚，過度清潔反而會造成搔癢與感染問題。她在臨床中遇到的多半是痔瘡脫垂而引起的肛門搔癢，病人卻以為是清潔不夠而更用力洗，越洗越癢。

本文經授權轉自早安健康，原文引自：屁股癢反而是太愛乾淨？痔瘡4徵兆不只見血！醫揭6原因讓你成痔瘡候選人

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