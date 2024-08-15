婦走路喘、小腿水腫！醫一照：13公分肝腫瘤「晚期了」

▲患者腹部脹、小腿水腫，超音波後發現有13公分大的肝臟腫瘤。（示意圖／記者李毓康攝）

文／常春月刊

近8旬婦人近來感覺腹部脹、小腿水腫，加上爬樓梯總是會狂喘不停，就醫後腹部超音波竟照出13公分大的肝臟腫瘤，進一步安排斷層掃描，發現腫瘤還壓迫到下腔靜脈及右心房，形成長達7公分的血栓，考量手術風險極高，評估後採用好神刀放療縮小腫瘤，搭配標靶藥物及免疫治療，總算控制腫瘤不再惡化。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民指出，患者到院後描述下肢水腫已經好幾個月，甚至「連鞋子都穿不進去」，尤其出現走路狂喘的徵兆，原本以為是心臟出毛病，因此到外院先安排心電圖檢查，但依舊沒有發現異狀，之後轉診到肝膽腸胃科掃腹部超音波，這才發現肝腫瘤已經長到13公分，證實是肝癌末期。

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肝癌合併血栓病症

王博民指出，由於肝癌發現時已經是晚期，因此立即安排電腦斷層掃描(CT)檢查擴散狀況，發現癌細胞從最底下的肝門靜脈、下腔靜脈，一路爬到右心房，「幾乎能塞的都塞住了」，可說是肝癌合併血栓病症中最嚴重的情形，找到造成腹水、狂喘的元兇。

由於患者年齡偏高，且血栓位置幾乎侵犯整個下心房，若貿然手術，術後恐怕難以支撐，因此評估後，決定採用非侵入式的好神刀放射治療對抗癌細胞，約兩週療程就打通肝門靜脈，右心房血栓長度也明顯變小，僅剩1公分多，大幅改善下肢水腫、猛喘等症狀，之後搭配標靶藥物及免疫治療，狀況逐漸改善，也讓患者保持抗癌信心。

透過精準治療，對抗肝癌細胞

王博民強調，肝癌細胞是少數對於放射治療極為敏感的癌細胞，只要精準控制放射治療的照射劑量，就有機會逐漸殺死癌細胞，且正常組織的細胞也能持續修復，維持基本功能，之後再加上標靶藥物助攻，以及免疫療法的應用免疫檢查點抑制劑抑制作用，也能增強免疫細胞攻擊癌細胞的能力，都是對抗癌症的利器。

王博民提醒，針對晚期肝癌的患者，健保已經將標靶藥物合併免疫療法納入健保給付，大大提升晚期肝癌治癒率，只要符合相關條件，也能降低龐大經濟負擔，此外隨著醫療科技不斷進展，放射治療的武器也愈來愈多樣，包括光子、質子、重粒子等最新醫療儀器，都讓病人燃起求生希望，只要患者能配合醫療團隊建議，絕對有機會翻轉晚期肝癌，重啟彩色人生。

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