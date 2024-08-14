可可粉也納管！重金屬標準「擴大納入所有巧克力」　新制明年上路

▲衛福部食藥署今再度預告「訂定巧克力之重金屬鎘管制標準」。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今預告「訂定巧克力之重金屬鎘管制標準」，由於在112年11月針對總可可固形物含量50%以上的巧克力產品提出草案，重新評估調整後，擴大納入所有類型巧克力，包括「可可粉」，鎘限量為2.0ppm。食藥署表示，即日起提供60日評論期，廣泛蒐集各界意見，預定114年1月1日起實施。

食藥署在112年11月13日曾經針對總可可固形物含量50%以上之巧克力產品提出草案，內容為總可可固形物達70%以上，重金屬鎘限量為0.9ppm，50到70%的標準則為0.8ppm。

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▲食藥署預告增加可可粉鎘標準。（圖／食藥署提供）

食藥署副署長林金富指出，巧克力中含有鎘，與原料可可豆的品種、生長環境及產品中總可可固形物的含量相關，所以國際間皆是以總可可固形物含量來區分不同的管理標準，考量暴露風險及管理需求，今日再次提出巧克力中重金屬鎘限量規定，擴大納入可可粉。

林金富說明，本次增訂總可可固形物含量20%到30%及30%到50%的巧克力鎘標準，限量為0.3ppm和0.7ppm，另也擴大納入所有類型的巧克力，並增訂可可粉鎘標準。

林金富提醒，由於本案為第二次提出修正預告，各產業界已可預見未來將對巧克力產品加強鎘的管制，且社會也高度關注巧克力含有重金屬的問題，因此本次修正內容預定自114年1月1日起實施，屆時市面流通販售的產品，皆應符合新訂標準，非以產品製造日期認定，相關業者應及早因應。