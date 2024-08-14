8億人有腸躁症！徵兆和4種病很像「大腸癌也上榜」

▲根據資料統計，全球有將近8億人深受腸躁症所困擾。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／早安健康編輯部

腸躁症的全名是「大腸激躁症」（為方便閱讀，本刊中所提到的大腸激躁症皆簡稱為『腸躁症』），從字面上來看，也就是大腸「比較容易激動」的意思。便秘是「大腸不愛動」，腸躁卻是「太過激動」，人生是不是很難？

根據資料，全球大約有10%的人有腸躁症的困擾，也就是說這世界上有近8億人的大腸都過激動。台灣推估盛行率為10到20％，這也代表全台每10人就有1人會需要一出門就找好廁所位置，免得發生慘劇。

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台灣的名人像是歌手林宥嘉與主持人曾國城，都曾公開表示自己有腸躁症。尤其是曾國城已有多年病史（從1998年至今約20多年），曾一天跑好幾次廁所，排練舞台劇時還「失去一條內褲」，因為來不及跑到廁所，一起工作的同仁都被瞞在鼓裡。

原來有這麼多人有腸躁的困擾，僅次於腸道煩惱第一名的便秘，而且每年的4月19日還是世界腸躁日！你說上不出來跟隨時隨地找馬桶，哪一個比較困擾呢？

▲腸躁症引起的拉肚子症狀和4種疾病很像，有患者忽視而不就醫。（示意圖／達志）

鍾雲霓醫師說，腸躁症是一個普遍的「溝通」用語，有可能只是一段期間腸道比較敏感或正處於發炎狀態，腸躁症是有一個判定標準與「規格」，也就是所謂的《羅馬標準》（或稱為羅馬準則）。最新一版的羅馬準則IV在2016年發表，其中對於腸躁症的國際診斷標準為：

1.與排便有關

2.與排便的頻率產生變化有關

3.與糞便的形狀變化有關

且以上需要在最近3個月內，每週至少1次以上復發性腹痛，並符合以上3個其中的2個。特別的是，羅馬準則裡完全沒有提到「壓力」。雖然壓力常被視為是腸躁症原因之一，但因為很難量化，所以並沒有被列為指標。

比較要留意的是，腸躁症的症狀會跟以下4種疾病類似，有時會因為患者自覺只是拉肚子或腸躁症而不就醫。

1.大腸癌

2.克隆氏病

3.潰瘍性大腸炎

4.傳染性腸炎

1.大腸癌

讓人聞之色變的大腸癌跟腸躁很像，因為大腸癌有可能會不斷的拉肚子與便秘。

腫瘤會讓大腸變窄，糞便會變細，使得排便不順，但有時也會拉肚子，因為排便不順會讓糞便的含水量增加，所以有可能被誤認為是「混合型腸躁症」。同時還會出現體重下降、腹痛與脹氣等這一類的不適現象。

但其中最主要的關鍵還是血便。一旦出現血便很有可能已經有腫瘤，所以上完廁所，雖然不喜歡，但最好還是回頭看一眼自己的糞便，這是很重要的動作。

2.克隆氏病

什麼是克隆氏病？它是一種發炎性腸道疾病，雖然最常見的部位還是在大腸與小腸，但整體發病範圍相當廣，會影響整個消化道，從口腔到肛門都可能會有症狀，且容易復發。

致病原因：原因不明，推測可能與遺傳、環境與免疫有關。尤其是吸菸者罹患克隆氏病的機率高出不吸菸者的兩倍。

族群：根據台灣小腸醫學會的資料，平均好發年齡為38歲，且男性高出女性2倍

症狀：下痢、腹痛或不適、體重下降，腸道外症狀則是五花八門，例如關節炎、皮膚紅腫、口瘡性口腔炎（從牙齦到口腔出現鵝口瘡般潰瘍）、眼睛結膜鞏膜炎等等

本文經授權轉自早安健康，原文引自：林宥嘉、曾國城都曾受腸躁症所苦！拉肚子有4種情況也可能是大腸癌前兆

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