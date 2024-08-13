「樺達奶茶、大苑子」都違規！食藥署飲冰品稽查「34家不合格」

▲食藥署聯合地方政府進行飲冰品稽查。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布「113年度現場調製飲品及冰品稽查專案」結果，有34家未符合規定，其中有總糖量、總熱量不符規定、微生物衛生標準不符規定、原料殘留不符規定、原料逾期和未投保產品責任險。違規店家包含知名店家「大苑子、以利泡泡冰、日春木瓜牛奶、樺達奶茶」等。

食藥署副署長林金富表示，本次查核現場調製飲料業者及現場調製冰品業者384家，抽驗474件，查獲1家食品業者登錄不符規定、2家未投保產品責任險及1家食品原料逾有效日期，另有26家業者總糖量、總熱量等未符合規定。抽驗結果5件飲料及冰品未符合食品中微生物衛生標準，1件酸梅湯原料農藥殘留不符規定。

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其中知名店家以利泡泡冰（總店）未投保產品責任險、日春木瓜牛奶（青埔環球A19店、大潤發店）總糖量及總熱量不符標示規定、樺達奶茶（高雄）總糖量、總熱量不符合標示規定、大苑子（南投店）「文山青茶」被檢出腸桿菌科不符規定。另外，原料過期店家為台東尚好冰店的福滿溢黑砂糖剉冰，查獲1包珍珠粉圓過期。

林金富表示，相關違規已由地方政府衛生局依法處辦，同時也要呼籲食品業者應落實自主管理，遵守食安法相關規定，未投保產品責任險違反食安法第13條規定，依第47條處3萬元以上300萬元以下罰鍰。貯存逾有效日期食品或原料違反食安法第15條規定，依第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰。

另若未依「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」標示違反食安法第25條規定，依第47條處3萬元以上300萬元以下罰鍰。未辦理食品業者登錄、飲料或冰品不符合衛生標準，經命限期改正而屆期不改正者，依食安法第48條處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

稽查違規名單如下※點圖放大