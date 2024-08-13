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不是真的胖！醫曝「5原因」：體重起伏大，水分是關鍵

▲▼ 中醫師教4種氣血不足肥胖症狀和改善法 。（圖／達志示意圖、公關提供）

▲短期間體重變化主要是受到「水分」影響。（示意圖／達志影像）

文／每日健康

增加一公斤體脂，要吃進7700大卡，所以看到體重計上數字在短時間內上升，並不一定是真的胖。對此，營養師余朱青表示，短期間體重變化主要是受到「水分」影響，除了平時的飲水、排汗、排尿及排便量之外，也可能跟高鈉飲食、高碳水飲食、阻力運動、情緒壓力、生理期有關。

​余朱青在臉書專頁《余朱青 營養師》發文分享，短期間的體重變化主要是受水分影響，而影響水分的關鍵包括平時的飲水量、排汗、排尿、排便量；飲食方面，高鈉飲食會使體內水分滯留、容易水腫；高碳水飲食也會使身體抓水能力變強，水分容易滯留，所以減重初期全面禁止攝取碳水，會使體重快速下降。

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圖／翻攝自 余朱青 營養師 臉書

余朱青直言，進行阻力運動時，身體的肌肉破壞修復，進而增加體內儲存的水分；有情緒壓力時，體內會分泌皮質醇、醛固酮等壓力性荷爾蒙，進而降低身體排水能力，導致水分滯留；至於女生生理期時，體內分泌的黃體素也會讓體重有短暫變化，建議養成正確的飲食觀念及良好的生活習慣，以維持健康體重。 

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關鍵字： 每日健康 肥胖 水腫 減重

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