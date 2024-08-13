一天喝6杯珍奶！26歲女「胸部流綠膿」　惡臭熏醫：破破爛爛的

▲胖妹一天能喝到6杯珍奶，導致病態性肥胖，胸部對磨引發蜂窩性組織炎。（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

急診科醫師柯世祐曾收治一名26歲胖妹，掛急診主訴發燒，但經過照X光、驗尿、抽血結果都正常。找無病因他當下好奇問，「身體有沒有哪裡跟之前不一樣？」女子隨後指著胸口表示會痛，掀衣一看，她右邊胸部飄出陣陣惡臭，還流出黃綠色膿汁，為蜂窩性組織炎感染。而追根究柢導致她病態性肥胖、胸部對磨疹的元凶，竟是一天喝6杯珍奶。

柯世祐醫師在《醫師好辣》節目中分享，該名女子身高160公分、體重突破120公斤，就診時除了發燒39°C外，其他症狀皆無，近期也沒有去爬山或被蚊蟲叮咬。不過卻發現她因過胖，造成胸部下緣因為常常磨擦，整片紅紅的「皮都破破爛爛的」，右邊胸部下緣甚至流出黃綠色膿汁，惡臭撲鼻而來，是蜂窩性組織炎感染了。

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女子這才尷尬透露，胸部「對磨」狀況已經很久，但最近才開始感染。柯世祐表示，這要好好換藥並服用抗生素，但關鍵在於患者屬於病態性肥胖，必須安排至減重門診減肥。當下關心她平時飲食是否都吃很多，對方表示沒有，坦言自己從小到大都不愛喝水，只喜歡喝奶茶，出社會後更是愛上珍奶，一天可以喝到6杯，讓醫師聽了瞠目結舌。

▲女患者的胸部不只流出膿汁，還飄出陣陣惡臭。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

家醫科及減重專科醫師宋晏仁曾在《健康好生活》節目中指出，十大死因裡，「癌症、心臟相關疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、下呼吸道慢性疾病、腎臟相關疾病、肝臟相關疾病」這8種，基本上都與肥胖有關。

宋晏仁表示，醫學上，肥胖的定義主要有三。最常用的是BMI身體質量指數，在台灣18.5～24屬於健康範圍，超過24～26.9為過重，27以上是初級肥胖，30以上為二級肥胖，35以上則是病態性肥胖。

不過BMI也不一定精準，宋晏仁說明，因有些健身者，肌肉量大，即便BMI達27或以上，但實際上檢查正常、看起來一點都不胖。若是在這種情況下，就可用腰圍及體脂率來判斷：男性腰圍超過90公分、女性超過80公分就是肥胖；男性體脂率超過25%，女性超過30%，也可以算是肥胖。