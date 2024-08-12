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點內湖咖啡廳「貝果」外送吃到蟑螂！北市衛生局稽查抓3缺失

網友外送點Reeds Cafe的貝果，結果吃到蟑螂。（圖／翻攝google評論）

▲網友外送點Reeds Cafe的貝果，吃到一半發現有蟑螂。（圖／翻攝google評論）

記者趙于婷／台北報導

台北市內湖區一家咖啡廳「Reeds Cafe」被民眾投訴，透過外送訂購的「貝果」內有蟑螂，引發關注。台北市衛生局今表示，前往稽查時未見病媒出沒，業者也可出示定期病媒防治紀錄，但查有食品作業場所「天花板不潔、地面不潔及冷藏區域不潔衛生」等缺失，已要求限期改善。

有網友Google評論留言和po出照片，內容可看出外送點了布魯藍莓貝果，結果吃到一半發現有蟑螂，該網友也指出店家事後態度反覆，原本有誠意賠償，但後續賠償金額改來改去。

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對此，台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，已於8月8日前往依據食品良好衛生規範準則進行查核，查現場未見病媒出沒，業者可出示定期病媒防治紀錄，但查有食品作業場所「天花板不潔、地面不潔及冷藏區域不潔衛生」等缺失，因涉及硬體改善，限業者於8/28前改善完成。

林冠蓁說，期屆複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。另在賠償部分，她表示，業者已聯繫消費者處理退費事宜，如雙方仍有消費爭議相關問題，可至行政院消費者保護會線上申請調解，並下載表格填妥後傳真、郵寄或親洽台北市政府消費者服務中心辦理。

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關鍵字： 咖啡廳 貝果 蟑螂 衛生局 投訴

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