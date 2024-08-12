「這2款內褲」別太常穿！泌尿醫：容易摩擦、生菌

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圖、文／今健康

內褲可說是人人生活必需品，不過內褲的鬆緊、樣式、材質等等其實也和健康息息相關。泌尿科沅京診所院長鄭隆峯指出細節及影響，也提醒若時常泌尿道感染，可合理的評估是否需要更換內褲。

內褲鬆緊和健康關係密切？醫：建議寬鬆，緊的較易影響。

緊內褲男女都較易影響？

鄭隆峯院長表示，雖說內褲穿著隨個人喜好，不過一般而言普遍會建議民眾盡量穿寬鬆的內褲為佳。較緊的內褲雖然會較貼近皮膚、有包覆感、安全感，但也會較為壓迫、摩損皮膚，而且較不透氣、較潮溼，兩者之下便可能提升細菌或黴菌感染風險，男性可能出現包皮炎、龜頭炎等，女性則因為尿道較短，除了陰道炎也會較容易出現尿道炎，甚至更進一步往上感染至上泌尿道形成腎盂腎炎，這也是為什麼女性腎盂腎炎普遍比男性來的常見的原因之一。

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緊內褲還可能引男性不孕？

另外，較緊而壓迫的內褲也可能影響血循，男性受此影響更容易增加精索靜脈曲張的風險，引起睪丸疼痛。不透風而悶熱潮濕也較容易影響精蟲品質。而精索靜脈曲張和精蟲品質下降兩者都是男性不孕症的風險，需多加留意。

緊內褲還可能影響腸胃？

除此之外，也因為較緊的內褲較容易壓迫，可以試想一塊布較緊的捆住身體，這也自然容易阻礙消化道，使得腸道蠕動變慢，進而形成便秘。而消化道腸胃是一體的，腸道受到壓迫影響，也可能更進一步影響到胃，例如形成胃酸逆流。

丁字褲可能更容易引感染？

其他相對容易影響健康的也包括丁字褲，雖然布料較少，包覆性明顯較低，較不會有潮濕悶熱引起的皮膚問題，不過視各家設計需留意固定性，若固定性較低、褲襠處較容易位移而摩擦私密處，這將有如集中摩擦，皮膚尤其私密處一帶磨損機率恐怕更高，而且此處也正是較容易沾染大小便之處，也會較容易傷口細菌感染或發炎。因此丁字褲不宜經常穿、每天穿，建議有需要再穿就好。

健康問題找無原因也可看看內褲。

當然，平常若沒感覺影響倒是無妨，若有發現時常有上述健康問題又找不到原因，或者其他可能因素也都排除了，也可合理的檢視是否需要更換內褲。

內褲除了鬆緊可能影響健康，材質、圖案也都需要注意。

男女都鼓勵寬鬆內褲：

鄭隆峯院長表示，內褲普遍會建議優先考慮寬鬆的四角褲，較透氣、較容易乾、相對不容易悶熱潮濕，對於皮膚、私密處較為健康。女性也較鼓勵穿裙、穿四角褲，會相對比緊內褲、較緊的牛仔褲來的好。這是常見泌尿科、婦產科等都較普遍建議的。

純棉、透氣、少圖案更好：

除了鬆緊度以外，院長也建議內褲材質多以純棉透氣的為佳，如此可更加避免悶熱潮濕。另外也避免太多圖案或顏料，以免可能存在化學物質而刺激皮膚的風險。

新內褲要先洗，平常也充分日曬。最多半年就要更換，髒了馬上換。

先洗再穿、充分日曬的重要性：

鄭隆峯院長也提醒，不過不管是什麼樣式、什麼品牌，新內褲都建議先洗過再穿，畢竟從製作過程到包裝過程中，整體環境是否良好也並未可知，先清洗可幫助降低感染或刺激的風險。平常清洗也建議充分日曬，更有利透過紫外線破壞上頭殘存的有害物質。

為什麼要定期更換？

許多人可能會一次買個十幾二十件內褲，一穿就是以年計算，相當的惜物，但這其實會稍有衛生疑慮，因為即便上廁所都有擦拭乾淨、內褲也有每天清洗，這還是有可能卡汙垢在其中，增加細菌、黴菌滋生的機會，這也難確認能確實洗掉。建議有在使用的內褲至少3到6個月就換一次，而若能明顯看到沾染汙漬、月經、磨損等，就建議盡早更換，以利確保衛生健康。

本文經授權轉自：今健康《內褲款式也和健康有關？醫：常便祕、感染找無原因可考慮更換。》