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腹部脂肪恐在各器官放火！「5指標中3」醫示警小心了

▲▼ 營養師曝小腹變凸8大原因。（圖／達志示意圖）

▲腹部內臟脂肪是健康最大殺手，不可輕忽。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

營養功能醫學專家劉博仁醫師直言，腹部的內臟脂肪是健康的最大殺手，它會分泌出許多發炎激素，不時在身體各器官「放火」，進而引起衰老、慢性病、癌症等等。他提到，內臟脂肪過多易誘發代謝症候群，只要「5大警示指標」中3項就要小心，包括腰圍過粗、三酸甘油酯偏高、高密度膽固醇過低、血壓過高以及空腹血糖偏高，都得留意。

劉博仁醫師在粉專指出，腹部內臟脂肪可說是一種「包藏禍心」的脂肪，為十大必須減重理由之首。他說明，脂肪組織一般分布於皮下與內臟之中，原本功能是提供身體保暖及內臟保護的作用，但若肥胖發生，內臟就會儲存過多脂肪，形成「蘋果型肥胖（腹部肥胖）」，相當不健康，更是萬惡淵藪。

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劉博仁根據研究表示，腹部脂肪細胞是一種內分泌細胞，會分泌出許多發炎激素，這些物質會不時在體內各器官「放火」，導致衰老、慢性病、癌症等，「所以我在各處演講時都會指著有腹部肥胖的朋友說：『您腹部像座火山，如果不盡早減掉腹部脂肪，遲早火山會爆發的。』」

血糖,糖尿病。（圖／達志／示意圖）

▲腹部肥胖者容易產生第二型糖尿病。（示意圖／達志）

劉博仁進一步說明，醫學專家很早即注意到腹部肥胖者容易引起胰島素阻抗，產生第二型糖尿病，後來慢慢發現還會合併高血脂、高血壓等慢性病，因此逐漸有共識定義出「代謝症候群」，若在以下5項條件中符合3項，就代表你是代謝症候群的患者：

1. 男生腰圍≧90公分，女生腰圍≧80公分，或是BMI≧27kg/㎡。

2. 三酸甘油酯≧150mg/dl。

3. 高密度膽固醇男性＜40mg/dl，女性＜50mg/dl。

4. 血壓收縮壓≧130mmHg或是舒張壓≧85mmHg，或是有使用降血壓藥物。

5. 空腹血糖≧100mg/dl或是使用降血糖藥物。

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關鍵字： 劉博仁醫師 健康百科 腹部內臟脂肪 衰老 慢性病 癌症 糖尿病 代謝症候群 減重

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