▲500萬人陷消化道煩惱！挑益生菌醫：台灣研發NTU101適台灣人體質。（採訪撰稿／記者王威智、浦靖祤；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智、浦靖祤／採訪報導

在忙碌且高壓的現代生活中，腸道健康問題已成為許多人的困擾。據臨床統計，台灣有超過500萬人有消化道、便祕等困擾，其中20～50歲民眾高達25%，65歲以上民眾的比例更高達4成。為了改善消化道健康，益生菌的補充成為了許多人的選擇，家醫科醫師李文祺表示，可以選擇台灣本土研發且具身分證專利的菌株，適合國人體質的益生菌類產品。

▲▼據臨床統計，台灣有超過500萬人有消化道、便祕等困擾，其中20～50歲民眾高達25%，65歲以上民眾的比例更高達4成。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

長期久坐、工作繁忙或飲食失調等生活習慣，常讓現代人感到消化道壓力大，身體不適。許多人表示，自己的生活習慣不正常，常常外食，甚至會便秘，為了維持消化道健康，必須固定服用益生菌等保健食品。實際到街頭採訪，民眾邱小姐說：「我大概3-4天才會上一次廁所，每次上廁所都是像羊大便，需很用力還擠不太出來，甚至還會有出血的狀況發生。」另一名上班族董小姐則表示，「我有那個胃食道逆流跟胃脹氣的問題，因為三餐飲食很不正常而且都在外食，我就會固定服用一些健康保健食品來協助。」

▲家醫科醫師李文祺。（圖／記者鄭遠龍攝）

家醫科醫師李文祺指出因腸道相關問題求診患者不在少數！台灣人因為現在飲食西化，所以就是很多像紅肉、加工肉、炸物等，這類食物容易造成全身的一些發炎的狀況，就很容易會有腹瀉或者便秘的情形，甚至會有大腸激躁症的狀況產生。因此，他建議從原形食物裡面去補充，比如像五穀雜糧類、豆類、菇類等等，如有不足也建議可以適量補充益生菌。

▲▼台大益生菌之父潘子明團隊研發的「娘家益生菌」，經過醫院人體臨床研究，已證實能有效幫助改善現代人的腸道問題。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

人體免疫70%在腸，因此補充益生菌可以幫助維持消化道菌叢健康。但市售產品百百種，到底怎麼挑選呢？李文祺醫師提供了幾個建議：「第一，菌株不是越多越好，單一菌株有時候多重功效是更好；第二，查看菌株是不是有專利的編號；第三，菌株是不是符合我們的需求，因為每種菌株都有不一樣的功效，像是台灣團隊研發的NTU101適合台灣人體質；最後，選擇有檢驗報告的可信賴的廠商。」

▲▼「娘家益生菌」台灣研發NTU101適合台灣人體質，在藥妝通路都可以買得到。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

台大益生菌之父潘子明團隊研發的NTU101菌種「娘家益生菌」，經過醫院人體臨床研究，已證實能有效幫助改善現代人的消化道問題。使用分離自亞洲寶寶體內的專利菌株NTU 101，是台灣人改善腸道健康的好選擇。醫師也提醒，適量的腹部體操、增加規律運動，以及促進新陳代謝，才能讓健康事半功倍。