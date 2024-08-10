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拜過的食物小心壞！營養師提「4大重點」：戶外的別吃了

▲▼拜拜,燒香,宮廟。（圖／資料照）

▲營養師提醒，準備拜拜食品時，要特別注意環境溫度。（圖／資料照）

文／好食課營養師林世航

清明、中元普渡拜拜總是要準備素菜、三牲等等供品，長輩總說拜過的食物容易壞，就是因為好兄弟吃過，而在科學上可以怎麼解釋？讓營養師快速告訴你！

解析一⟫細菌滋生導致拜拜的食物容易壞

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整理一⟫購買食材問題
拜拜用的素菜、三牲，除了自己製作以外，很多都是從傳統市場的攤位購回，而傳統市場的製備衛生條件相對較差，且台灣戶外市溫高、擺放販賣時間較久、裸露於空氣，都是增加細菌污染滋生的風險。

整理二⟫祭拜環境問題
祭拜環境也常會引起細菌污染與滋生，不僅戶外溫度高，動輒超過35度的高溫、再加上祭拜時間起碼都有半小時以上，還有街邊路人行走、汽車行駛等等，都可能讓食物繼續被細菌污染。

整理三⟫祭拜後問題
祭拜完的食物，是否再次洗淨、快速進入冷藏或冷凍，或者再次加熱後趕快食用，都會影響食物是否會腐壞，甚至影響食安問題。

解析二⟫拜拜後的食物能吃嗎？

許多人都想知道，拜拜後的食物可以吃嗎？是不是容易污染壞掉，以下依照幾個項目分類：

整理一⟫包裝食品、飲品
不受影響，要注意不要直射陽光即可，且插香時注意不要破壞包裝完整度。

整理二⟫整顆水果
不受影響，注意不要撞傷就好

整理三⟫三牲、素菜
如果是在戶外，拜拜時間較長，建議就不要吃了。若不想浪費食物，就要評估製備過程是否乾淨，如果在衛生條件下製作，拜拜完也未有腐敗氣味，趕快於次餐吃掉。若距離次餐還有數小時狀況下，也不要放在室溫下，而是先進冰箱後再取出復熱，可以減低細菌滋生的風險。

解析三⟫如何預防拜拜後食物壞掉

我們可以就以下幾個面向，來預防食物在拜拜後腐壞問題。

整理一⟫乾淨衛生的製備與販售環境
食材在乾淨衛生的環境與作業下製備，且販售環境有溫度控制、遮罩或包覆保鮮膜避免落塵，也有措施避免太陽直射情形下，可以大幅減少食物含菌量，也能減少食物腐敗的機會。

整理二⟫盡量改善祭拜環境
通常祭祀環境會比較雜亂，不僅難以管控溫度、遮罩、陽光是否直射等，但若有機會，能盡量改善就盡量改善，如：

避免陽光直射
素菜、三牲以保鮮膜包覆
避免香灰掉落至食物上
避免香灰破壞包裝食物完整度

整理三⟫拜拜後儘速食用或冷藏
如同前段，若是在戶外祭拜的素菜、三牲，確實有細菌滋生的風險，能不吃就不吃，免疫力低落的人也不建議食用。但若不想浪費，就自行評估製備環境、祭祀環境與食物狀態，然後快速進入冷藏或趕快食用。

結語⟫
台灣人拜拜機會眾多，供品除了包裝食品外，也很常用素菜、料理，再加上台灣天氣十分炎熱，容易有細菌滋生問題，透過這些小技巧都可以大幅降低食物中毒的風險！

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關鍵字： 拜拜 普渡 中元普渡 好食課

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