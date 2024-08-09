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熬夜看奧運喝酒助興　醫提醒：建議有伴、小心時差嚴重

▲▼ 巴黎奧運主場館法蘭西體育場（Stade de France）。（圖／路透）

▲巴黎奧運主場館法蘭西體育場（Stade de France）。（圖／路透）

文／中央社

巴黎奧運激戰，周末到了不少人徹夜替選手加油，難免喝酒助興。醫師提醒，建議有伴，以免飲酒過度，也要小心時差可能更嚴重，若比賽過後持續感到腦霧或腦燒，應諮詢專業意見。

巴黎奧運台灣代表隊所剩賽事不多，今天焦點在上屆東奧摘銅的女子舉重好手陳玟卉，將在71公斤級出賽；至於眾所注目的台灣拳后林郁婷金牌戰，將於台灣時間8月11日凌晨登場。

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台灣和法國時差6小時，許多人從下午開始緊盯各大轉播平台，一路追到深夜才罷休，人在台灣卻同時過起其他時區。「其實大型賽事都會有這種狀況」，台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱告訴中央社記者，例如世界盃足球賽開踢期間，也常見熬夜看比賽。

時差本身就會讓生理時鐘混亂，方俊凱說明，運動員在當地沒有問題，但台灣民眾白天要上班，且比賽時間又長，一比就是好幾個禮拜，讓時差帶來的問題更嚴重。

方俊凱表示，在台灣過歐洲時間就已經不太對了，如果還喝酒配比賽，隔天早上原本該清醒的時間，可能到下午酒精代謝掉才完全醒過來，接著又準備看晚上的比賽，幾周下來生理時鐘「誤點」勢必更嚴重。

通常要等到比賽結束，患者才會找上門。方俊凱提醒，就像出國旅遊，時差會在回台2、3天內調回來，如果過了2、3天仍持續感到腦霧或腦燒的現象，感覺腦袋中好像有什麼東西又講不清楚，代表在腦中累積太多廢棄物、自由基等，應儘速諮詢專業意見。

他建議，民眾若想飲酒助興，最好有伴，否則可能「贏了開心喝太多，輸了喝更多」，即便是在線上跟朋友聊天，都比一個人獨自飲酒來的好；能夠站上奧運舞台的運動員，已超越拼輸贏的層次，屬於非常高端的技藝競賽，試著一起享受這段歷程，才能避免過度影響心情。

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