「6種蔬菜」含鐵量高！　營養師：別和1食物一起吃

▲動物性食物中以豬血、牛肉等補鐵最為常見。（示意圖／ETtoday資料照）

文／常春月刊

想要補鐵，還只會啃牛肉嗎？素食朋友就能吃營養品來補鐵嗎？關於鐵質，多的是你不知道的事！

肉類海鮮含鐵量vs蔬菜植物含鐵量

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．肉類海鮮含鐵量

動物性食物中富含的鐵為「血基質鐵」，是屬於人體吸收率較好的鐵質！

1.豬血 28 mg

2.西施舌 25.7 mg

3.鴨血 15.6 mg

4.九孔 11.4 mg

5.豬肝 10.2 mg

6.文蛤 8.2 mg

7.章魚 6.1 mg

8.牛腱 3.0 mg

．蔬菜植物含鐵量

雖然植物中的鐵屬於「非血基質鐵」，人體在吸收上當然沒有肉類的血基質鐵好吸收，但有研究發現，酸性環境可以幫助鐵質的吸收，所以吃補鐵蔬菜時搭配維生素C，例如芭樂、木瓜、奇異果，可以增加鐵43%-63%的吸收率。

1.生紫菜 56.2 mg

2.熟海苔 37.9 mg

3.紅莧菜 11.8 mg

4.紅鳳菜 6.0 mg

5.水蓮 3.7 mg

6.空心菜 3.1 mg

（以上為每100克之鐵質含量）

缺鐵恐致身心俱疲 別和高鈣食物併服

衛福部建議：男性一天應攝取10毫克的鐵、女性一天應攝取15毫克的鐵。營養師高敏敏指出，缺乏鐵會導致你身心疲累、做什麼事都感到沒精神，甚至可能影響學習和大腦的記憶力。

值得注意的是，高鈣和高鐵兩者具有拮抗作用，彼此會競爭吸收，因此不建議一起食用！

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