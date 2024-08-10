「6種蔬菜」含鐵量高！　營養師：別和1食物一起吃

▲動物性食物中以豬血、牛肉等補鐵最為常見。（示意圖／ETtoday資料照）
文／常春月刊
想要補鐵，還只會啃牛肉嗎？素食朋友就能吃營養品來補鐵嗎？關於鐵質，多的是你不知道的事！
肉類海鮮含鐵量vs蔬菜植物含鐵量
．肉類海鮮含鐵量
動物性食物中富含的鐵為「血基質鐵」，是屬於人體吸收率較好的鐵質！
1.豬血 28 mg
2.西施舌 25.7 mg
3.鴨血 15.6 mg
4.九孔 11.4 mg
5.豬肝 10.2 mg
6.文蛤 8.2 mg
7.章魚 6.1 mg
8.牛腱 3.0 mg
．蔬菜植物含鐵量
雖然植物中的鐵屬於「非血基質鐵」，人體在吸收上當然沒有肉類的血基質鐵好吸收，但有研究發現，酸性環境可以幫助鐵質的吸收，所以吃補鐵蔬菜時搭配維生素C，例如芭樂、木瓜、奇異果，可以增加鐵43%-63%的吸收率。
1.生紫菜 56.2 mg
2.熟海苔 37.9 mg
3.紅莧菜 11.8 mg
4.紅鳳菜 6.0 mg
5.水蓮 3.7 mg
6.空心菜 3.1 mg
（以上為每100克之鐵質含量）
缺鐵恐致身心俱疲 別和高鈣食物併服
衛福部建議：男性一天應攝取10毫克的鐵、女性一天應攝取15毫克的鐵。營養師高敏敏指出，缺乏鐵會導致你身心疲累、做什麼事都感到沒精神，甚至可能影響學習和大腦的記憶力。
值得注意的是，高鈣和高鐵兩者具有拮抗作用，彼此會競爭吸收，因此不建議一起食用！
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