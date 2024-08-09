女大生一個月胖5公斤！每天只吃兩餐　醫揭2飲食習慣：不胖也難

▲有個案一個月就胖了5公斤，進一步確認才知道飲食習慣有問題。（圖／達志／示意圖）

記者張乃文／台北報導

夏季炎熱，許多人常因此食慾不振，發胖的人卻不在少數。初日診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜說，先前曾遇過一名女大生暑假才過一個月就胖了5公斤，擔心是生病導致，抽血結果一切正常。進一步詢問飲食狀況，發現個案雖然每天僅吃兩餐，但為了消暑，每天都喝手搖飲，或加了許多料的豆花，睡前甚至會吃桶裝冰淇淋，可說「不胖也難」。

許芷瑜提到，診間曾遇過一名女大生，暑假僅過一半就胖了5公斤。當時該名個案到診間時，對於自己一個月內發胖5公斤感到相當困惑，擔心健康出問題。但抽血檢查結果顯示一切正常。

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許芷瑜表示，因為天氣炎熱、胃口差，個案每日三餐改為攝取兩餐，以超商涼麵或輕食當主食；為了消暑，她每天都會喝一杯手搖飲或加了很多紅豆、大紅豆的豆花消暑，睡前還會吃冰淇淋。許芷瑜說，「這樣的飲食習慣，不胖也難。」

許芷瑜提醒，患者看似將正餐熱量減少，但大部分都是攝取碳水化合物，加上冰品甜點屬高油脂、高糖份食物，也使體重迅速增加。幸好患者沒有其他健康問題，除了飲食控制並戒掉含糖飲品外，搭配核心運動，成功在2個月內瘦下7公斤。

許芷瑜統整夏日肥胖3大原因：

1、夏天體溫調節耗能較少：溫度寒冷時，身體較有機會啟動棕色脂肪產熱，消耗較多的能量以維持體溫；夏季炎熱反而減少生理調節體溫的耗能。

2、每日活動量減少：為了避暑，夏天減外出頻率，活動量減少、久坐時間增加。

3、高熱量與營養素缺乏：食慾不振時改吃的涼麵、三角飯糰等，皆是碳水化合物餐點，過度攝取影響血糖和胰島素阻抗，導致脂肪堆積與營養素缺乏。夏季甜品熱量高，更是減肥大地雷。

許芷瑜分享，若夏天想喝飲料消暑又怕胖，可選擇「無糖果醋」。她說，醋酸可改善身體代謝，增加胰島素敏感性，幫助血糖穩定，讓身體轉變成容易燃脂的狀態。但要留意，無論無糖果醋怎麼幫助燃脂，「仍無法取代水」。另外，腸胃較弱的民眾也要控制攝取量，且最好在飯後飲用，以免造成不適。