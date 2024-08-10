不理「1變化」！30多歲男大腸癌第4期　醫示警4食物少吃

▲男子輕忽排便習慣改變，年紀輕輕就罹患大腸癌第4期。（示意圖／記者林緯平攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在台灣，大腸癌年奪6000條人命，每31分鐘就有一人確診。肝膽腸胃科醫師彭彥領指出，曾收治一名30多歲男子，長期便祕卻不以為意，加上本身抽菸又喝酒、飲食習慣差，某次因腹脹求診，一掃電腦斷層肚子裡竟滿是大量腹水，懷疑有腹膜轉移的病灶，最後以大腸鏡揪出乙狀結腸的4公分大腫瘤，確定罹患第4期大腸癌。

北投健康管理醫院腸胃內科醫師彭彥領在YouTube頻道《醫NOTE》指出，一般認為50歲以上中老年人為大腸息肉的好發族群，但近幾年隨著國人飲食西化、運動量減少，大腸息肉發生率有逐漸年輕化的趨勢。

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彭彥領表示，上述的30多歲年輕人，若一開始在「排便習慣改變」時即進行大腸鏡篩檢，也許不會演變到後期大腸癌發生。他建議民眾可根據自身飲食型態，加上若有抽菸、喝酒等風險因子，提早接受大腸鏡篩檢。

彭彥領說明，大腸息肉可分為腺瘤性息肉、發炎性息肉及增生性息肉，其中與大腸癌相關的癌前病變與「腺瘤性息肉」有關，這也是照大腸鏡的主要目的；而發炎性息肉和增生性息肉通常與大腸癌發生沒有相關性，只需追蹤即可。

▲愛吃高油脂、紅肉、加工肉品者，為大腸息肉好發族群。（示意圖／視覺中國）

提到好發大腸息肉的高危險族群，彭彥領列出以下4類：

1.有家族病史：一等親屬患有大腸息肉或大腸癌者，建議提早做大腸鏡篩檢。

2.生活、飲食型態：喜愛高油脂、低纖、紅肉、加工肉品等飲食型態，與大腸息肉、大腸癌發生有高度關聯。

3.抽菸、喝酒

4.年紀超過50歲以上

要預防大腸癌，彭彥領說，最有效方式為定期接受大腸鏡篩檢或糞便潛血檢查，當然也要從其他生活和飲食習慣下手，建議平時以低脂、高纖維飲食為主，多攝取綠色蔬菜和水果。再者，戒菸、戒酒，保持運動好習慣，把體重控制在標準範圍內，大腸息肉發生機率有望顯著下降。