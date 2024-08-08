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愛愛前後「5件事」必做！　泌尿醫：先漱口

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲七夕情人節到了，愛愛前後有哪些事情是你們必做的呢？（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者李佳蓉／綜合報導

本週六（10日）就是七夕情人節，不少情侶選在這天浪漫約會、激情滾床單，但每次愛愛後總爆發尿道炎，做與不做內心好掙扎？泌尿科醫師戴槐青分享，其實只要做好5件事，就能避免性行為後感染，尤其事前的清潔，與完事後尿尿與護理格外重要，另外在纏綿的過程中也要小心「別督錯洞」，並防止舔到肛門附近區域。

好幸福泌尿科體系總院長戴槐青醫師在粉專傳授「愛愛前後必做5招」避開尿道炎：

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1.事前清潔：愛愛前一定要清潔，且要清潔到「所有會接觸到性器官的身體部分」。例如若喜歡手指愛撫，可以考慮請伴侶使用指險套，以防止手指上的細菌接觸到性器官。同樣地，口愛之前，建議先漱口清潔口腔。

2.避免舔到肛門附近區域：即使經過清洗，仍可能有少量細菌殘留，其可能透過口交的路徑進入尿道，增加尿道炎的風險。因此，建議本身容易感染尿道炎者，最好避免以舌頭接觸到離肛門太近的地方。

3.完事要尿尿：在性愛結束後，立即排尿可有效清除因性行為而進入尿道的細菌，降低尿道感染的機會。同時，當膀胱充滿尿液時，也有助於將細菌從膀胱排出，減少膀胱炎感染機率。因此在完事後最好先喝一杯水，有助排尿，也能減少感染風險。

▼愛愛後排尿，可將進入尿道中的細菌藉由尿液沖出。（示意圖／網友提供）

上廁所示意圖。（圖／網友提供）

4.注意性行為衛生：愛愛過程中有時候會「督錯洞」，但請避免觸摸肛門後再觸摸陰部，才能有效防止細菌交叉感染。此外，強烈反對重複使用保險套，因為可能導致細菌傳播。若要進行多次性行為，請及時更換新的保險套，避免細菌殘留和增加感染機會。

5.事後護理：完事後應立即清潔私密部位，尤其是女生，要注意清潔外陰部。此外，留意睡眠和適度休息也是保持泌尿道健康的重要因素。

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