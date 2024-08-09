肚子痛吃藥沒用！他啖吐1句「肚臍會跳耶」　醫秒嚇壞：超危險

▲男子肚子痛吃藥吃不好，一掃電腦斷層發現是動脈瘤。（示意圖／達志影像）

記者李佳蓉／綜合報導

肚子痛的經驗人人有，外科醫師陳榮堅曾收治一名40歲男子，時常喊著肚子痛卻都摸不到痛點，服用腸胃藥也沒起色，某次看診時他啖啖吐出一句，「我的肚臍會像心臟一樣跳動耶！」讓醫師驚覺不對勁，一掃電腦斷層果真發現一顆4公分的動脈瘤，若大於5公分猶如不定時炸彈，恐突然破掉，進而造成出血、休克，甚至有致命危機。

敏盛微創手術中心執行長陳榮堅醫師日前在個人網站上提到，若腹痛找不到痛點，又感覺「肚臍有脈搏跳動」時就要小心！該名男子一直以來進食後就覺得肚子脹痛、消化不良，但不管怎麼觸診、敲打及按壓，感覺都摸不到痛的地方，求診2次開立腸胃藥給他也都未見起色。

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陳榮堅說，直到某次看診時，男子默默開口，「我覺得有時候我的肚臍會像心臟一樣跳動耶！」讓他心中警鈴大響，立刻安排電腦斷層一掃，發現在心臟血管、降主動脈的主幹長了顆4公分的動脈瘤，一旦超過5公分，它就像是一顆不定時炸彈，可能突然破掉，接著引發出血、休克。

▲男子一直以來都沒在控制血壓，導致動脈瘤產生。（示意圖／視覺中國）

陳榮堅進一步指出，動脈瘤也會導致血液不順亂流，進而產生血栓，若是塞到某個要提供到腸子的血管，就會形成腸子中風「是相當危險的！」後續追問患者，才得知他一直都有高血壓，卻沒有控制，而這顆動脈瘤就是因為高血壓未控制所造成的。

陳榮堅透露，以前外科開動脈瘤手術稱作「九死一生」，但現在有支架技術，已經進步許多，成功比例高達90%以上，但仍會有費用及風險的問題。因此從那天開始，患者就非常認真地控制血壓，因為他堅決不想開刀，所幸追蹤了5年，他的動脈瘤沒有再變大。

▲醫師示警，動脈瘤大到超過一定程度就很可能破裂，像顆不定時炸彈。（示意圖／資料照）

萬芳醫院心臟血管外科主任李紹榕曾表示，一般來說大家聽到「瘤」，都會擔心「良性」還是「惡性」，但主動脈瘤其實沒有良惡之分，主動脈瘤增大，會讓血管結構變弱，只要主動脈瘤大到超過一定大小就很有可能破裂，「以腹主動脈瘤來說，只要超過5公分以上，每一年破裂機會達10%以上，腹主動脈瘤達6公分，破裂的機率就會提高至2成。」

李紹榕主任進一步說明，「肚子裡所有的器官都有腹膜包覆，如果腹主動脈瘤破裂，血液一般不會直接滲進肚子，而是會沿著腹膜左右兩側滲出，導致下背疼痛，進而會使患者冒冷汗、昏倒、休克，而如果嚴重到血液已經滲進腹膜內，大部分都來不及送到醫院治療。」