雲林67歲父「雙腿夾頸」騰空男嬰　醫示警2後果：嚴重恐造成癱瘓

▲雲林67歲父超商夾嬰影片引發各界議論。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者張乃文／台北報導

雲林超商有民眾目睹一名父親用雙腿夾住男嬰頸部，且使其騰空，而面色脹紅的小朋友更不斷嚎啕大哭。事後社會處前往訪視，也決定將孩子另行安置。醫師表示，若有時施力不當，導致孩子掉落就可能會受傷，且拉扯頸椎時，嚴重有可能四肢無力，影響全身導致四肢癱瘓。

雲林一間超商日前有民眾目擊一名父親用雙腿夾住男嬰頸部，使其騰空。影片可看到，當時該名父親坐在超商椅子上，雙腳踩在另外一張椅子，而他兩腿之間竟「夾著」一名男嬰。只見男嬰頸部遭夾住身體懸空、雙腳痛苦蜷縮卻無法掙脫，更哭到聲音嘶啞、滿臉通紅皺起。

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長庚兒童醫學中心兒少保護中心主任葉國偉表示，若因為施力不當，不小心掉下來就會受傷，且以腳去拉扯脖子，難以控制力道，頸椎的神經拉扯，嚴重可能會引起四肢無力，若神經受傷，更可能影響全身四肢癱瘓。

葉國偉說，有些家長對待孩子的狀況是有意、但也有些無意，而無意並不代表是對的。他提到，其實都屬於虐待的一種，而新聞的案例中，這樣懲罰年紀這麼小的孩子，他也並不懂，這樣的處理方式就是有可能會造成孩子受傷，家長更應該學習正向教養，做好情緒控管。

葉國偉提到，在臨床上若遇到任何不當對待的案例，包括懷疑是受虐等情況，醫院端會視傷勢盡快處置，後續則會聯繫醫院社工，協助評估家庭情況，並連絡地方政府社會局，了解是否需要介入。

有些情況是不少人可能不知道，但無意間造成的不當舉動，葉國偉舉例，像是以前常會有的「嬰兒搖晃」，有些人可能跟孩子玩得時候，感覺可愛，就會前後搖晃小朋友，但這個方式很有可能導致神經受傷，雖然無意，但就有可能會拉扯頸部神經，導致腦部出血。

葉國偉提到，腦部出血包括四肢癱瘓、如同成人中風等，甚至視程度、位置而異，變成植物人或各式各樣的腦部受傷。