拉鍊夾到睪丸！他嚇瘋：怎越變越大　衝急診「整個都爛掉了」

▲男子下體暴腫、大腿內側發紅，痛到難以忍受才掛急診。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

北部一名男子上完廁所太急著拉拉鍊，一不小心夾傷蛋蛋，當下痛得跳腳，卻沒多理會，加上覺得若求診讓醫師檢查睪丸實在太尷尬，因此忍著疼痛自行買藥來擦傷口，怎料蛋蛋與生殖器整坨越長越大，最後受不了衝急診一掃電腦斷層，竟是致死率極高的「佛尼爾氏症」，整個都爛掉、裡頭還有膿，最終切開傷口引流才撿回一命。

正妹護理師林婷近日在《醫師好辣》節目中分享，該名男子患有糖尿病卻不自知，被拉鍊夾傷睪丸後未積極就醫，隨後發現蛋蛋、生殖器越腫越大，大腿內側整片發紅，驚覺不對勁才硬著頭皮就醫。她說，一掃電腦斷層確診為「壞死性筋膜炎」，已經爛到內側肌肉「睪丸、生殖器整個都爛掉」，且底下還有膿。

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▲男子就醫時下體「整個都爛掉了」，林婷也看傻。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

林婷回憶，當時用手去碰，男子的患部皮膚還發出「嗶嗶啵啵」的聲音，因為裡面都是膿泡及細菌不斷生長出來。她解釋，屬於壞死性筋膜炎的一種的「佛尼爾氏症」，必須馬上切開引流處理，釋放掉膿液的壓力。但也因為傷口實在太痛了，加護病房內不時傳來患者的哀號聲。

▲原本以為只是拉鍊夾傷睪丸，男子因患有糖尿病，惡化為佛尼爾氏症。（示意圖／免費圖庫pixabay）

泌尿科醫師歸家豪曾說明，「佛尼爾氏症」屬於壞死性筋膜炎的一種，不論男女，會從肛門一直爛到肚皮，傷口拓展速度非常快，有時大腿筋膜爛掉、臭膿埋在裡頭，還得將患部整個削開。他嚴肅地說，「這絕對不是為了賺錢，是為了救命！」因壞死性筋膜炎致死率高達50%，若不緊急開刀就準備見閻王。

歸家豪指出，人從肚臍以下到會陰部、生殖器、大腿屁股這一層是相通的，只要一處爛掉細菌就會向外擴散，輕則蜂窩性組織炎，嚴重即屬佛尼爾氏壞死，細菌會順著筋膜大範圍擴散，就像「把頭埋在一堆爛膿裡面去清，味道又重，膿可能一開就往臉上噴。」