攝護腺癌警訊！久坐久站疼痛非小事　醫籲男性及早檢查

文／中央社

明天是父親節，扛起家庭與工作的爸爸卻不一定記得關心自己，久坐久站疼痛、排尿異常，有時會被輕忽只是最近太操勞，醫師提醒這些可能都是攝護腺癌警訊，籲定期檢視健康指標。 隨著人口老化，可能有越來越多人面臨「男」言之隱，據統計，攝護腺癌位居台灣男性10大癌症發生率第5名，發生率有上升趨勢。

台灣泌尿科醫學會理事長馮思中今天在記者會表示，早期攝護腺癌5年存活率達98%，但台灣男性健康意識普遍較女性低落，通常診斷發現時多為晚期。 攝護腺癌的症狀包含排尿異常、夜尿、下背痛、久坐久站疼痛等，因早期症狀不明顯使患者錯過黃金治療期。台灣泌尿科醫學會副秘書長劉忠一提醒，40歲以上男性族群應注意3大關鍵指標，包含體重及家族史等生理狀況、生活飲食型態以及荷爾蒙狀態，維護攝護腺健康。 不良生活及飲食習慣與疾病環環相扣，劉忠一說，高脂肪飲食、缺乏運動、吸菸和過量飲酒，皆提高罹患攝護腺癌風險，長期處於高壓狀態與久坐久站的工作環境，也都是造成慢性攝護腺炎的危險因子。建議多攝取蔬果，尤其是紅色類型食物，如茄紅素和花青素，對泌尿系統有益。

另外，男性睪固酮從40歲開始每年會以約1%至2%速度逐步下降，劉忠一建議，50歲以上男性每2年應檢查攝護腺特異抗原濃度指數（PSA）、搭配肛門指診，定期檢查有助於早期發現攝護腺癌。早期攝護腺癌治療有多種選擇，尤其新型手術已降低治療後勃起功能喪失與尿失禁的風險。 若不幸被診斷為攝護腺癌晚期，劉忠一表示，晚期高風險攝護腺癌患者普遍對荷爾蒙療法新藥反應良好，部分患者可能出現疲倦、皮疹等副作用，不過在積極治療下副作用多可控制，降低患者3成死亡風險，多數患者可使用長達2年以上，大幅超過原先健保的給付年限。

因此健保署今年8月1日正式通過荷爾蒙治療的健保給付，將給付年限由24個月延長至36個月。劉忠一指出，現行24個月限制期滿已停藥患者可回復申請，若3個月內經醫療人員評估疾病無惡化，應符合健保給付可持續用藥12個月的條件，呼籲患者積極治療並及早與醫師諮詢討論。（編輯：張雅淨）1130807