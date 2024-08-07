22歲男愛折手指！竟罹罕見「指部厚皮症」全球案例不到150例

▲一名22歲學生罹患罕見的「指部厚皮症」。（圖／台北慈濟醫院提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

22歲的余同學從小有「折手指」的習慣，前陣子左手的中指及無名指關節莫名腫大，就醫檢查才發現是罕見的「指部厚皮症」，透過局部類固醇注射治療才終於消腫。對此，醫師提醒，該病症相當少見，臨床表現為手部近端的指間關節側邊會出現軟組織腫脹增厚的情形，而且好發於食指、中指、無名指。

台北慈濟醫院皮膚科醫師吳若薇指出，指部厚皮症是一種相當少見的病症，目前全球的案例報告少於150例，好發族群是青少年和年輕男性為主，男女的發生率為4比1，目前發病確切原因尚無定論，但部分文獻指出可能與手部關節反覆的機械性刺激有關，如習慣性折手指、從事打字工作、某些運動員或音樂家等需要大量運用指關節的工作。

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▲台北慈濟醫院皮膚科醫師吳若薇。

罹患該病症的多數患病的人不會出現症狀，只有少數人會有關節疼痛。吳若薇說，診斷上必須先抽血排除關節炎、自體免疫疾病以及新陳代謝疾病，同時透過手部X光確認有無骨頭病變，治療之首必須先請病人停止反覆的機械性刺激，而後再於病灶內注射局部類固醇，必要時可以以外科手術的方式切除腫脹部位。

吳若薇說，由於該病症全球案例稀少，現有文獻資料未提及此疾病能否完全治癒，但以余同學為例，局部治療僅4個月就已明顯消腫，目前仍持續治療中。

雖然指部厚皮症是良性且相對穩定的疾病，即便沒有治療也不會進展成嚴重的關節損傷、病變或造成活動受限，但腫脹的手指外觀是最大的困擾。吳若薇提醒，避免養成折手指的習慣，若是工作需要大量使用指關節，則建議適度休息，以免除頻繁手部關節的刺激。