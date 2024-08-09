法國人「吃不胖」關鍵！　營養師：5招打造易瘦體質

▲營養師表示，法國人不是真的吃不胖，而是透過飲食選擇及運動，提升身體代謝。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張乃文／台北報導

2024年法國巴黎奧運受到全球矚目，營養師也以法國人飲食為例，提到「如何吃不胖」。營養師表示，其實法國有47.3%的成年人是體重超重，也就是說「不是真的吃不胖」，而是透過飲食選擇，留意份量少、種類多，搭配大量蔬果、減少加工食品，並搭配運動，增加身體胰島素敏感性，減少脂肪堆積、提升代謝率。

營養師徐子雅提到，許多人認為法國人吃不胖，不過根據法國國家衛生研究院（INSERM）刊登在《臨床醫學雜誌》（Journal of Clinical Medicine）的報告指出，法國有47.3%的成年人體重超重，其中17%屬於肥胖，造成法國人變胖的罪魁禍首就是「飲食生活退步」。

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徐子雅指出，特別是速食與加工食品的盛行，導致18歲至24歲的肥胖比例在20年間增加4倍。不過，要想了解法國人如何吃不胖，她說，首要核心在於份量少、種類多，同時搭配大量蔬果，減少加工食品。

徐子雅說明，當一餐攝取份量較多，會刺激胰島素大量分泌、增加脂肪堆積，建議每次用餐吃7至8分飽，有飽就可以停止，並不是吃到撐就好。另外，豐富的蔬菜不僅增加口感，更助於生理功能正常運作。

另外，徐子雅提到，台法用餐習慣的不同，相較台灣人吃飯配手機，且每餐平均用餐時間約為20至30分鐘的狀況；法國人用餐時間多為一小時以上，專注在當下品嘗食物，足夠時長的用餐時間，也會讓大腦接收到飽足感的訊號，間接避免攝取過多熱量。

徐子雅表示，法國人用餐常搭配「有味道的水」，包括氣泡水等，過去不少研究證實，餐前喝500cc的水可提升代謝，增加飽足感，減少食量以避免過度進食。

徐子雅進一步說明，除了餐前喝水以外，餐中喝水能夠幫助分解體積較大塊的食物，讓食物從食道進入胃中的過程更加順暢。但需要特別注意的是，有胃食道逆流狀況的人，比較不建議在餐中攝取水分，胃食道逆流的人同時也比較容易會伴隨著消化不良的情形，所以水分的攝取會造成胃酸的稀釋，使得消化的情形更加不理想。

再來餐後喝水能促進飽足感激素的分泌，增強腸道營養素消化吸收的機能。但是要記得飲水量適量即可，過量攝取有可能影響到消化造成食物在胃中停留太久，反而造成飽脹、脹氣等不舒服的感覺。

此外，若是當餐搭配酒類飲品，徐子雅建議，可選擇無額外添加糖分來增加風味的酒類飲品選項，像是白蘭地、威士忌、琴酒、燒酒、伏特加等蒸餾酒，其所含的含糖量幾乎為0，但因為這些酒類都是屬於酒精濃度比較高的烈酒，因此建議女性一天攝取份量控制在30cc至40cc，而男性控制60cc內較合適。

還要搭配運動，徐子雅說，運動可增加身體胰島素敏感性，減少脂肪堆積；搭配重訓更能促進肌肉生長，增加代謝率。