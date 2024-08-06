加拿大研究：看病找女醫生　併發症、死亡率都降低了

▲加拿大有研究顯示，由女性外科醫生進行的手術，相比男性外科醫生，患者在手術後90天內發生嚴重並發症的風險確實較低。（示意圖／達志影像。下同）

文／常春月刊

要活命要看女醫生？由女醫生治療時，不管是女性或男性患者，其死亡率都會比較低的！真的？假的？

加拿大研究：女性外科醫生治療，死亡率、醫院再入院率或重大醫療併發症的風險較低

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重症醫師黃軒分享，根據加拿大研究指出，由女性外科醫生進行的手術，相比男性外科醫生，患者在手術後90天內發生嚴重並發症的風險確實較低。

這項研究由多倫多的西奈山醫院（Mount Sinai Hospital）研究涵蓋了超過100萬名加拿大手術患者，追蹤了一年的結果，發現由女性外科醫生治療的患者，死亡率、醫院再入院率或重大醫療併發症的風險較低。

．併發症

在手術後90天內，由男性外科醫生治療的患者，至少有一項不良事件，其比例接近14%，而由女性外科醫生治療的患者，不良事件則為12.5%。

在手術後一年時，由男性外科醫生治療的患者發生這類事件的比例為25%，由女性外科醫生治療的則略低於21%。

．死亡率

至於死亡率，由男性外科醫生，進行手術的患者在手術後一年內的死亡率為2.4%，而由女性外科醫生進行手術的患者則為1.6%

這些發現強調了醫生性別，在手術結果中，可能扮演的角色。

日本研究：女性患者，如接受女醫生治療會更有利

而日本東京大學研究團隊4月份在美國醫學雜誌 Annals of Internal Medicine公佈了研究結果，他們都認為女性患者，如接受女醫生治療會更有利，因為其死亡率與再住院率，皆低於給男醫生治療的情況。黃軒說，白話文就是，新的研究發現，每治療1000名病人，如果由女性治療，預計會有額外有多出兩名病人會存活機會。

．女性患者

接受女醫生治療的女患者，住院後30天內的死亡率為8.15%，比由男醫生治療的情況(8.38%) 低0.24 %同樣，出院後30天內再住院率為15.51%，也比由男醫生治療的情況低0.48%。

．男性患者

男性患者，給女醫生的治療，死亡率是10.15%、給男醫生的治療，其死亡率10.23%。這些在統計上都沒有差異。白話文就是男性患者，男醫生或女醫生，性別的差異，並不會影響死亡率的有效差異！

為何女醫生，會有低死亡率？

研究人員表示，這些性別、醫師和患者的死亡率和再入院率差異，可以歸因於多種因素：

1、溝通風格

女性醫師可能有更有效細心溝通方式，這樣有助於提高病患對治療計劃的理解和遵循。

2、治療指南

研究表明，與男性醫師相比，女性醫師更可能密切地，會遵循臨床的指南執行醫療工作。

3、病患與醫師互動

病患和醫師之間的互動，可能因雙方的性別不同，而產生信心不同，這可能影響，了醫療品質和病患預後。

4、敏感程度

有證據表示，男性醫師可能低估了病人的症狀嚴重程度或治療上帶有的副作用。特別是女性病患中，這些都可能會導致治療延遲或不完整。

5、表現不同

不同性別的病患，可能呈現不同的疾病表現，女性醫師可能更敏感於這些差異，進而更準確地診斷疾病。

6、風險規避

女性醫師可能更加避免風險，這可能導致更謹慎的決策，並潛在地改善病患結果。

不一定適用於所有個體 改善病灶為最終目標

黃軒提醒，需要注意的是，這研究是一般性的觀察結果，並不一定適用於所有個體。觀察到的差異背後的原因是複雜且多方面的，需要進一步的研究來全面了解。目標是利用這些見解來改善病患照顧，無論醫師的性別如何。

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