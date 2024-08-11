90%女生便秘「都這5原因」害的！　醫：菜吃錯了

▲便秘困擾著許多女生，醫師分析5大原因。（示意圖／網友提供）

文／早安健康編輯部

對一般人來說，通常兩顆瀉藥就能「一瀉千里」了，但日本名醫松生恒夫看過最離譜的案例，是一天要吃150顆瀉藥才能順利排便的個案。

便秘有多苦？可能要拉不出來的人才知道。當肚子鼓成一團又無處可去，有馬桶卻沒有「材料」，你也曾經有便秘的困擾嗎？

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全台5百多萬人拉不出來

大多數人會對排泄物避之為恐不及，但54歲的蔣先生卻說「很喜歡看到大便。」因為他已經便秘超過10年，一週只上兩次大號，而且得靠吃瀉藥才有辦法順利排便。根據健保局的最新統計資料（2023年），國人健保用藥第3名就是便秘用藥！與第2名的胃酸用藥一樣高達3.6億顆！

國人健保用藥量前5名：

第1名：降血糖藥（6.4億錠）

第2名：降低胃酸分泌藥（3.6億錠）

第3名：治療便秘藥（3.6億錠）

第4名：降血壓藥（3.4億錠）

第5名：鎮靜安眠、抗焦慮（3.3億錠）





▲吃一堆菜還是拉不出來，很可能是「吃錯了」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

女生容易便秘的原因找到了

鍾雲霓醫師說，如果你在日常排便裡近一半都費力，有可能是「慢性便秘」，她將其歸納為5大原因（男性也適用其中3種）：

1.偏食、缺纖維、缺水

每天至少要喝2千5百CC的水，你有做到嗎？加上挑食的人纖維質更是常常吃不夠。鍾雲霓醫師說有次在自助餐看到一位年輕女孩東挑西揀，只挑高麗菜嫩葉吃，這樣不好嗎？因為高麗菜已經算是蔬菜類裡纖維質較低的，連梗都不吃的話，早晚會到診間去找鍾醫師報到！到時哭說都有吃蔬菜也沒用，因為吃錯、吃少跟吃不夠都會便秘。此外，咖啡跟茶不能取代水，因為有利尿作用，喝多了反而帶走更多體內的水，還得補充更多水分！

2.不用每天上大號，錯用瀉藥時機

鍾雲霓醫師說，很多人一天沒上到大號就開始緊張，擔心大便變成宿便有毒？然後自行去買瀉藥來吃，久而久之腸子就懶散被動、不太動，所以瀉藥的效果就每況愈下，沒有了。就跟每個人的走路速度不一樣，有人的腸子蠕動得快，一天能上到3次廁所，但有人比較慢，3天才上一次，這都在正常範圍內。主要是大便別「乾硬到擠破皮」，而應該是濕軟的正常糞便才更重要。所以按自己的節奏就好，別跟其他人比。

3.長期忍便

總不會到處都有馬桶吧？如果是一時的當然沒關係，但跟憋尿一樣，憋久了就會出問題。鍾雲霓醫師說，當你刻意忽略排便訊號，久了它也會變得不敏感。當發生這樣的狀況，就要從「規律」的作法著手，每天在固定期間（不被干擾的狀態下，如提早起床吃早餐）催便，持續一兩個月，情況就能改善。

4. 激素影響（女性）

男女先天就不一樣，女性會分泌雌激素、黃體激素等，這些都會讓腸胃蠕動變慢。生理期前可能會有硬便，生理期後變成腹瀉。尤其是懷孕時更容易便秘，這時的解方請按醫師指示，別排斥用安全的用藥。

5.骨盆肌肉失調（女性）

肌力不足也會便秘！鍾雲霓醫師說，排便是「骨盆肌肉與腹肌協調而成的動作」，有些女生很瘦但不運動，產後的孕婦也很常有運動量太少的問題。如果本來腸道蠕動就慢，那肌力就更重要。所以當運動量不足時，也會便秘。解方當然就是「多運動」，但鍾雲霓醫師說不是要鼓勵大家去跑馬拉松，或做什麼上山下海的舉動，而是從日常生活開始，像走路就是啊！提早一兩站下車、走路逛街都比不動要好！還能避免在馬桶上蹲了半天還是「無言的結局」。

本文經授權轉自早安健康，原文引自：台灣人年吞3.6億顆便秘藥！9成女性便秘原因找到了，這樣吃蔬菜竟也錯

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