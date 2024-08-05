宅在家冥想好處多！每日10分鐘打坐5大好處

▲打坐對大腦功能有顯著的正面影響。

生活中心／綜合報導 圖／取自pexels

現代人生活步調快，每天都面臨各種大小壓力，來自家庭、工作、朋友等的壓力使人喘不過氣，甚至可能導致憂鬱傾向。近年來，打坐在西方社會掀起一股風潮，成為現代人提升身心健康的新選擇，新腦神經科學研究更進一步證實，打坐對大腦功能有顯著的正面影響。

打坐的好處和正念、冥想相當類似，一天只要放空10分鐘，就能帶來心靈的平靜，幫助大家提升注意力，並降低焦慮感，提升整體身心健康，打坐的5大好處，為現代人提供了一個簡單有效的健康管理方法。

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▲打坐能有效紓解日常壓力，幫助人們找到內心的寧靜。

1. 心靈平靜： 打坐能有效紓解日常壓力，幫助人們找到內心的寧靜。透過定期練習，可以更好地應對生活中的各種挑戰。

2. 提升注意力： 研究顯示，打坐可以顯著增強專注力。這對於需要長時間集中注意力的工作或學習尤為有益。

3. 降低焦慮感： 打坐有助於減少焦慮症狀，為那些常感到緊張或壓力的人提供了一個天然的緩解方法。

4. 促進整體健康： 定期打坐不僅有益於心理健康，還能改善身體狀況，如降低血壓、增強免疫系統等。

5. 提高生活質量： 通過打坐，人們可以更好地認識自己，提高自我意識，從而做出更明智的生活選擇。

美國密西根大學（University of Michigan）神經生理學博士朱迺欣除了學術專業論文外，著有《打坐與腦》、《腦與宗教：尋找腦中神明》（原書名《尋找腦中神明：宗教的腦科學觀》）、《靜坐：當東方靜坐遇上西方腦科學》、《神經神學：宗教有腦生物基礎嗎？》等著作，他提到最近半個世紀，腦科學家和認知心理學家把打坐視為探索心靈的重要工具，已有不少豐碩的研究成果，歐美多所知名大學進行的實驗也顯示，學生在進行打坐後，反應度和記憶力都有明顯提升，這項發現不僅印證了打坐的科學價值。

朱迺欣博士指出，打坐是心靈的訓練，也是腦的訓練，打坐當時會喚醒某種特殊的意識狀態（state），稱為禪坐的短期作用；長期打坐能改變腦的運作和重整腦的神經迴路，稱為打坐的腦重塑（reorganization）。

▲安定心靈的技巧是不管發生什麼事，心都要安住於當下。

美國的藏傳比丘尼佩瑪‧丘卓在《佩瑪‧丘卓在教你如何打坐》指出：「打坐的目的是要給我們一個機會去用開放、慈悲的心去關注任何發生在現實中的事情。禪修中的冥想空間就像廣大的天空那樣──寬廣、遼闊，足以容納任何事物」，安定心靈的技巧是不管發生什麼事，心都要安住於當下。