從耳朵看健康！　冒「1顏色」恐是心臟警訊

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圖、文／今健康

耳朵不僅是聽覺工具，也可以是揭示身體健康祕密的地圖。吳明珠診所吳明珠院長《吳明珠醫師的文明病處方》一書中「耳朵外觀與病症」章節分享，可透過耳朵的顏色、形狀、分泌物等了解！

中醫觀點耳朵對應各部位，日常觀察耳部助發現異常。

吳明珠院長表示，從中醫觀點來看，耳朵可分成6個部分，每個都對應著重要器官，包括耳尖對應膀胱、耳廓對應小腸、耳輪對應三焦（身體的熱調節系統）、耳垂對應大腸、耳門對應膽、耳中則對應胃。也就是說當這些部位出現狀況時，也可能反映在耳朵上，可能為內部器官出現問題的信號。

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從耳朵顏色看身體健康，發紫留意心臟或呼吸系統！

吳明珠院長指出，從顏色來看耳朵，可略分成紅潤、蒼白、偏黃、發青、發紫、偏黑、變色等，各個都可能暗示著身體健康狀況。

紅潤：

一般而言是健康的表現。不過若是過於紅潤或是呈現暗紅色，這可能是高血壓或其他炎症的反應。

蒼白：

耳廓蒼白通常是氣虛、氣血不足所致。若是在搓揉耳朵後仍舊如此，可能是血循不佳或貧血的表現。

偏黃：

耳廓明顯偏黃、深黃色等，可能是脾鬱濕盛、風熱侵擾所致，也可能是脾腎兩虛的表現。

發青：

通常為氣血運行不暢。耳廓青黑可能是體內有瘀血，青白則可能為元氣不足、虛寒欠火。

發紫：

若是發現有發紫的情況，這可能和心臟或呼吸系統有關，通常代表著氧氣供應不足。

偏黑：

顏色發黑可能和寒氣內伏、陽氣不振有關。若為蒼黑、煤黑、焦黑，通常代表著程度不一的腎精虛寒或虧耗。

變色：

若顏色變得通紅，通常與體內的嚴重或突發性疾病有關。變白則可能是慢性病變。

從耳朵形狀、結構、表面看健康，有痣沒關係，但有變化要小心。

從顏色以外的外觀上來看，也包括形狀、結構、表面等。吳明珠院長也提醒當中有些看似正常，但實則也得留意重大疾病的可能。

耳垂皺褶：

已有不少研究顯示耳垂上出現一條橫向皺褶，可能與心血管疾病有關，這被稱為「弗蘭克徵象」。皺褶也可能為線條狀、圓狀等，也可能與失眠、暈眩、胃炎等有關。

凹陷/隆起：

點狀、條狀、穴狀的凹陷，可能和慢性病或先天疾病有關。而條狀、結節狀、突出於皮膚的隆起，則可能需要留意慢性炎症或臟器疾病。

腫塊/丘疹：

若出現腫塊，可能是感染囊腫或其他腫瘤的跡象。若為丘疹，紅色常見為急性發炎，白色可能與結石有關，水泡狀及灰色丘疹則可能是多夢、慢性咽喉炎、月經不調等慢性或過敏症所致。

斑點或痣：

這類情況大多是良性的。但是若發現異常變化，或是顏色變深等情況，就得留意可能有皮膚癌的相關風險。

乾燥脫皮：

此情況可能為皮膚相關疾病，例如皮膚乾燥、銀屑病、外耳道皮膚炎等。也可能是功能不全或內分泌紊亂所致。

血管變化：

若是出現血管充盈、擴張、出現形狀等變化，這可能和急性炎症或血液循環不順暢有關。

除了上述，若是耳部畸形、位置異常等，通常可能某些遺傳疾病、先天性疾病、發育異常等有關，尤其是新生兒。

耳朵出現分泌物是什麼情況？發現異常就盡早檢查不要拖。

除了前述的顏色等外觀，也可以觀察耳朵的分泌物，不過若是發現一般耳垢以外的分泌物，就建議盡早檢查不要拖，因為此情況並不尋常。吳明珠院長指出，黃色或綠色分泌物通常是和耳朵感染有關，例如中耳炎；血性的分泌物則除了一般外傷以外，也可能為鼓膜穿孔或各類更嚴重的條件跡象。

雖說耳部外觀可以觀察出一些健康端倪，不過吳明珠院長在書中也提醒這些觀察為初步的健康評估，若有發現任何異常都應尋求專業醫療建議、進一步診斷及治療，以確保健康安全。

本文經授權轉自：今健康《從耳朵看身體健康！中醫院長教從顏色、形狀、分泌物等觀察。》