她私密處卡卡、老是破皮又感染　陰唇手術解決20年困擾

▲私密處經常卡卡、反覆感染，要注意是否陰唇過長問題，示意圖非當事人。（圖／記者李佳蓉攝）

記者洪巧藍／台北報導

一名48歲女性經常有會陰部皮膚及泌尿道的反覆感染，小陰唇發紅腫大還出現膿包，造成嚴重疼痛不適，這樣的問題從20多歲就持續發生，一直到最近就醫檢查才知道是小陰唇過長及肥大的問題。醫師指出，因為陰部多層皺褶導致夾縫中清潔不易，並且易因摩擦造成不適感加倍，後續透過手術才解決困擾。

收治個案的台南市立醫院整型外科醫師尹睿慈表示，小陰唇有保護女性私密處的功能，當雙腳併攏時，小陰唇會自然合攏，蓋住陰道口和尿道口，使其免於摩擦而受傷和疼痛，也可降低感染風險。

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但如果小陰唇太長或肥大，不僅無法達到保護作用，也會引起許多生活不適，尹睿慈舉例，最常見為走路或運動時「卡卡」的，因陰部內側組織、小陰唇的摩擦造成疼痛；若身穿較緊身的運動服飾，或從事單車或坐姿運動時，都會因小陰唇太長而壓迫和摩擦導致不適。

尹睿慈指出，小陰唇過長或肥大並不是疾病，但因過長暴露在外陰部，包括衣著、運動、性行為、賀爾蒙刺激，都可能造成不適感與色素沉澱。更可能因唇溝間的多處皺褶，導致清潔不易，造成異味甚至會陰部的感染。若已影響日常生活甚至產生反覆感染，則建議手術切除來達到改善。

像是這名個案，自述私密處皮膚感染的病症包括，小陰唇部常因感染而兩側變得發紅腫大，以及產生膿包，造成嚴重疼痛與不適；大陰唇的毛髮根部，也常因感染造成膿包及毛囊炎，反覆造成疼痛搔癢難耐。後續在接受小陰唇修整手術，大幅改善原本生活的不舒適，走路運動不會有摩擦不適感，私密處感染問題更沒有再復發過，讓她感嘆應該更早來處理。

尹睿慈提醒，私密處部位的困擾常因社會觀感保守，形成心理壓力導致隱忍而延遲治療及處置，其實只要即時就醫，經簡單的手術搭配藥物，就可得到治療及改善，呼籲大家以健康心態看待女性私密處的感染及治療。