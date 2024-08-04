7月熱傷害就醫破千人！中醫揭清熱「4穴位」　解暑快按

▲今年7月因熱傷害就診人次破千。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

夏季高溫炎熱，台灣更在今年有機率出現37度以上局部高溫。衛福部統計，今年7月截至31日止，熱傷害就診總計1188人次。對於熱傷害的預防和舒緩，除了適時補充水分、並到陰涼處休息，中醫師推薦可按摩4個穴道，緩解輕微不適，若有需求仍建議盡快就醫。

炎熱天氣，7月熱傷害人數更超過去年同月統計。中醫師艾莉絲說，因為熱而感覺輕微不適時，除了盡快到陰涼處休息、補充水分外，中醫觀點也有4個穴道可以按摩，幫助緩解不舒服。她表示，在手腕內側有「內關穴」，將一手的食指、中指、無名指合攏，輕輕壓在另一手的手腕內側，無名指恰好觸及另一手的手掌與手腕交界處的橫紋位置，三指合攏的食指所在之處，就是內關穴。

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艾莉絲表示，內關穴有助於防範暑邪入侵，保護心神，當出現熱傷害的情況，包括頭痛、出汗、心悸、口乾時，可先按摩內關穴，使用左右手交替，用大拇指點按，按摩約30至50次。

「曲池穴」位在肘部外側的橫紋末端，艾莉絲提到，曲池穴可清泄暑熱。使用左右手交替，用大拇指點按曲池穴，按摩約30至50次。「關沖穴」位於手無名指末節尺側，距指甲根角約0.2公分處，經常按摩關沖穴可瀉熱開竅、清利喉舌、活血通絡。

艾莉絲表示，可用指甲尖掐、壓此穴，但需要一定力度，如：感到發麻脹痛。按壓半分鐘至1分鐘後，再換手按壓。她提到，還有小指指甲下緣、靠無名指側邊緣、距指甲角約0.2公分處的「少沖穴」，經常按摩此穴有助於生發心氣、清熱熄風、醒神開竅。

艾莉絲說明，用右手大拇指和食指，輕輕夾住左手小指指甲兩側的凹陷處，以垂直方式輕輕按摩此穴位，左右手可以互相按摩。但建議，若持續不適，最好就醫診治。