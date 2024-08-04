2球冰淇淋熱量「超過一碗白飯」　營養師揭冰品1款料：小腹容易凸

▲營養師提醒，剉冰的糖漿，如黑糖等精緻糖，容易造成小腹凸起。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

許多人在炎夏以冰飲或剉冰解熱，一整天吃下多種不同的消暑產品，不自覺攝取爆表熱量。營養師提醒，冰淇淋與雪糕乳脂肪含量高，2球冰淇淋熱量幾乎等同1.5碗白飯。而剉冰搭配如蜂蜜、黑糖等醬料，因屬精製糖，容易囤積在腹部，造成小腹凸起。

京都堂中醫營養師張家榕提到，超商常見的暢銷冰品，如紅豆粉粿冰棒、雪糕、冰淇淋等，其中的乳脂肪含量影響了熱量差異，2球冰淇淋相當於1.5碗白飯熱量。她建議，想透過冰品消暑，可選擇像剉冰自由搭配內容物，糖漿醬料部分則盡量減少。

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張家榕指出，蜂蜜、黑糖屬精製糖，容易囤積在腹部，造成小腹凸起；配料方面可選擇果凍質地，如愛玉、仙草等或含纖維的澱粉類配料，包括紅豆、綠豆、薏仁。珍珠、芋圓為加工澱粉，她認為，最多選一樣；另外也有民眾誤以為果配料不會有高熱量問題，但台灣盛產的水果大多甜度較高，攝取過多，可能會導致熱量糖量雙重超標。

中醫師王倩梅說明，不少民眾因為不忌口，攝取各種冰品，造成一周內體重增加5公斤。中醫理論認為，冰是痰濕食物，冰品或生冷食物容易引起內寒，導致氣血運行不暢，再加上腸胃不適者體內則容易有多餘水分滯積。

王倩梅說，五型肥胖體質中，以「脾虛濕阻型」和「胃熱濕阻型體質」更容易加重體內濕氣；又因傳統冰品的配料煮完後，為了保持口感，大多會浸泡在糖水中。但她提醒，過多的糖分會讓身體容易反覆發炎，所以長期喜愛攝取冰品甜食者不僅容易增胖，連肌膚都會加速老化。

王倩梅提醒，要想減重，要留意每個人體質皆有所不同，減重過程需請專業醫師診斷方能對症下藥。