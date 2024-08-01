台大醫院多項新人事！老年醫學專家詹鼎正接掌北護分院　有3大目標

▲台大醫院北護分院新舊任院長交接，高齡醫學專家詹鼎正（右一）為新任院長。（圖／台大醫院提供）



記者洪巧藍／台北報導

台大醫院今（1）日發布多起人事異動，其中位於萬華區的北護分院將由老人醫學專家詹鼎正接任院長，今日舉辦布達交接典禮。詹鼎正提出三大目標，響應政府推動長照3.0，讓長照與醫療結合，北護分院目標成為推行典範；另也將引入智慧醫療、環境、社會及公司治理(ESG)。

台大醫院金山分院院長張志豪卸任後，今起回到總院接任副院長，總院副院長王亭貴任期屆滿卸任，而金山分院新任院長由緩和醫療科主任蔡兆勳接任，昨（7/31）日舉辦交接典禮，北護分院則由老年醫學部主任詹鼎正接掌，今日舉行交接典禮。

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詹鼎正受訪表示，北護分院是都會區有名的高齡長照中心，現在當然是要再升級，整個要做得更好，第一就是長照與醫療的結合，因應現在政府在推長照3.0，北護分院可以作為示範點，不管是最近在推的「在宅住院」或者其他的政策，北護都可以作為推行典範。

至於第二的目標，詹鼎正說，現在國家開始要做智慧醫療創新，北護分院所在地區是相對老的社區，希望能把智慧醫療引入。台大總院以及新竹分院在智慧醫療上著力較多，希望可以進一步結合。

詹鼎正表示，北護分院也希望將EGS引入，除了節能減碳外，更重要的是照顧第一線員工，不管是幸福職場、攬才留才或者醫療品質，需要與在地共榮。他強調，萬華區是很好的地方，也本來就是老化社區，所以北護的經營不是只有醫院，還有社區。

▲台大醫院金山分院昨日舉辦院長布達交接典禮。（圖／台大醫院提供）