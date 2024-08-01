睡前吃「6食物」害失眠！　營養師也愣了：令很多人出乎意料

▲你常常睡不好嗎？除了壓力與疾病外，可能「和你吃的食物」有關。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你也是一到深夜就翻來覆去睡不著的失眠一族嗎？而你知道「吃錯食物」會害你睡不好嗎？營養師李婉萍點名「睡前別吃6種食物」，包括過量的紅肉、高鈉食物、高黏性食物、十字花科蔬菜、甜點以及酒精。其中，被譽為「抗癌蔬菜」的十字花科蔬菜上榜讓人意外，她說明，成分中的寡糖無法被消化，吃多易致脹氣、影響睡眠。

營養師李婉萍在《健康晚點名》節目中要大家睡前別吃「太多紅肉」，她說，有些人晚餐愛吃牛排、燒烤，幾乎都是紅肉，因脂肪含量較高、不容易被消化，因而導致無法睡得很安穩。第二樣則是「高鈉食物」，和前者常常複合在一起，吃太鹹造成人體內水分不平均，也會影響睡眠與呼吸。

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▼燒烤多為紅肉又高鈉，容易破壞睡眠品質。（示意圖／CFP）

第三種是「高黏性食物」，李婉萍舉例，像是麻糬、粽子等糯米製成的食物，因不好消化，就會間接影響睡眠。接著則是「十字花科蔬菜」，她坦言很多人對這答案出乎意料，其為抗癌的好食物，高麗菜就屬此類，其中含有能讓好菌增加的「寡糖」成分，一旦食用過量，腸胃無法分解寡糖，就容易引起脹氣與放屁，睡眠因此被干擾。

▼「抗癌蔬菜」十字花科蔬菜也上榜，李婉萍坦言，令很多人出乎意料。（示意圖／記者陳俊宏攝）

李婉萍接著點出「甜點」，曾遇過小朋友暴飲暴食以舒緩壓力，特別喜歡吃甜點，結果引發胃食道逆流，於夜晚睡覺時一直被胃酸嗆醒。她也提醒，患有胃食道逆流者，不要於睡前吃甜點，會使睡眠品質變得更差。

另外，很多人認為睡前小酌微醺比較好睡，不過李婉萍解釋，「喝酒」雖更容易入睡，卻也容易在睡眠後半段甦醒，造成睡眠深度不佳。