偏頭痛吃止痛藥就好？醫示警「過量反而頭更痛」2標準可判斷

▲台灣頭痛學會楊鈞百理事長發布台灣第一個「偏頭痛友善職場指南」，呼籲企業打造友善偏頭痛患者的工作環境。（圖／台灣頭痛學會提供）

記者洪巧藍／台北報導

根據統計，台灣約有200萬人受偏頭痛所苦 ，相當於每10人就有1人患病。台灣頭痛學會今（1）日公布最新調查顯示，許多民眾求錯醫，到真正診斷幾乎得花上3.3年；有5成病友則說自己最常到藥局買止痛藥。醫師提醒，吃止痛藥如果過量，不但無法緩解疼痛還可能會引發「藥物過量使用頭痛」。

偏頭痛影響大，是全球導致50歲以下民眾失能的主要原因。台灣頭痛學會理事長楊鈞百指出，其實偏頭痛不僅是頭痛，而是三叉神經血管過度敏感所致的疾病，由於CGRP（抑鈣素相關基因胜肽）對中樞與周邊神經帶來刺激造成血管擴張與發炎，訊號經三叉神經傳遞到腦部造成疼痛 。

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楊鈞百表示，偏頭痛發作時通常會造成全身性症狀，包括持續4-72小時單側或雙側的中重度頭痛，另外還有噁心、嘔吐、對光或聲音敏感等症狀，嚴重干擾工作及生活品質，甚至影響睡眠，導致憂慮或焦慮 。值得注意的是，女性發生偏頭痛的機率是男性的3倍，且以18-50歲的青壯年族群最為常見。

▲左起台灣頭痛學會吳致緯秘書長、台灣頭痛學會楊鈞百理事長、偏頭痛患者代表劉小姐。（圖／台灣頭痛學會提供）

台灣頭痛學會秘書長吳致緯則提到，病人常以為偏頭痛不必看醫師，多自行吃止痛藥，或想說睡一覺就好，因此很多偏頭痛患者並未被妥善的診斷與治療。「止痛藥過量反而會讓頭更痛。」吳致緯指出，每周吃止痛藥的天數超過3天以上，或一個月使用藥物超過10~15天以上，就表示藥物使用量過多。

楊鈞百進一步說明，每月少於15天偏頭痛，稱為「陣發性偏頭痛」；反之，若每月超過15天且頭痛持續三個月，則符合「慢性偏頭痛」的定義 。

陣發性偏頭痛急性治療時遵守分層治療原則，針對輕度中度的偏頭痛主要提供非類固醇抗發炎藥物，針對中重度的病友則主要以「偏頭痛專一性藥物」為主。除了用對藥物，及早用藥以外，建議病友可以透過調整生活方式來幫助減輕偏頭痛症狀，包括管理和減少壓力、頭痛日誌紀錄、充足睡眠、解決心理健康問題與規律運動等。

楊鈞百也提醒，民眾可以透過「54321」口訣進行初步自我判斷，若有偏頭痛的徵兆應盡速前往神經內科就診。透過正確診斷、適當治療和友善的職場環境，大多數偏頭痛患者都能有效控制症狀，在工作和生活中重拾平衡與健康。

偏頭痛「54321」口訣自我檢測：

・頭痛超過5次以上

・每次持續4小時以上

・3天內會自行緩解

・具有至少2項特徵（包括單側、搏動性抽痛、疼痛程度中或重度、日常活動會加劇頭痛）

・合併其中1項症狀（包括噁心或嘔吐、畏光及怕吵等）

