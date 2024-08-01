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7月熱傷害就醫1188人次！大量出汗→血變濃稠　醫示警高溫心肌梗塞

▲▼夏天,中暑,天氣熱,缺電,臺北,缺水,乾旱,氣象,高溫,熱死人。（圖／記者邱顯燁攝）

▲極端高溫衝擊！整個7月總計有1188人次因為熱傷害就醫。（圖／記者邱顯燁攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年好熱！衛福部統計整個7月因為熱傷害就醫高達1188人次，明顯高過去年。醫師示警，高溫環境會對心血管造成威脅，因為人體大量出汗，如果未能及時補充水分，會導致身體脫水，增加血液的濃稠度，這將會增加心臟負擔，增加心肌梗塞和中風的機率，提醒民眾多注意水分補充，防範極端高溫對健康的影響。

根據衛福部統計，今年7月總計有1188人次因為熱傷害就醫，明顯超過去年7月的887人次。台南市立醫院心臟內科醫師吳柏青指出，在極端高溫下，人體若無法有效散熱，體溫會迅速升高，導致熱衰竭及熱中暑；熱中暑是一種急性且危及生命的情況，會導致心臟、腦部及其他器官功能受損。

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吳柏青指出，高溫環境下，人體容易大量出汗，如果未能及時補充水分，會導致身體脫水，使血液濃縮，增加血液的濃稠度，加大心臟輸出的難度，不僅增加心臟負擔，還會提高血栓風險，進而增加心肌梗塞和中風的機率。且流汗時，人體不僅失去水分，還會流失鈉、鉀、鎂等重要電解質，這些電解質可維持心臟正常功能，嚴重失衡會引發心律不整問題。

此外，在極端高溫下，心臟需更加努力工作以加速血液流向皮膚表面進行散熱，這將增加心臟負擔，讓血管擴張，導致血壓變動，對於老年人或本身低血壓的人群，可能會引發頭暈、昏厥甚至腎臟衰竭等症狀。

要預防高溫對心臟的傷害，吳柏青強調，一定要保持足夠的水分攝取，定時補充水分以避免脫水；穿著輕便、透氣的衣物幫助身體散熱；儘量待在陰涼處或空調環境中，尤其是老年人和冠狀動脈疾病、高血壓或心律異常等心血管疾病患者，要經常監測體溫變化。

吳柏青提醒，若出現心跳加速、頭暈、胸口悶痛或意識不清等症狀，務必迅速離開高溫的環境、鬆脫衣物、用水擦拭身體等設法降低體溫、提供添加少許鹽的冷開水或電解質飲料，並立即就醫。

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