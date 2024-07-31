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7月熱傷害增3成！「進出冷氣房」恐爆心血管危機　8症狀快就醫

心痛,心絞痛,心臟病。（圖／達志／示意圖）

▲夏天也會突發心肌梗塞。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近期天氣持續高溫炎熱，根據衛福部最新統計，截至7月30日止，全台熱傷害就診累計1163人次，比去年7月一整月增加3成。國健署提醒，除了熱傷害，夏天也會突發心血管疾病，三高民眾就是心血管疾病的高危險群，要留意是否出現「胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈或暈厥」等心肌梗塞症狀或（腦）中風徵兆。

國健署慢性疾病防治組組長吳建遠指出，「三高」在初期通常沒有明顯的不適症狀，民眾不易察覺自身健康可能已經面臨危害，而造成延遲診斷與治療，調查發現，20歲以上國人三高自知率分別為高血壓68%、高血糖66%、高血脂23%，代表約有4至7成民眾尚未意識到自己三高數值已出現異常。

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三高隱藏危害不容輕忽，吳建遠說，夏天也可能發生心肌梗塞，尤其天氣炎熱，進出冷氣房、短時間大量攝取飲冰品，容易因血管收縮，導致血壓上升，三高民眾就是心血管疾病的高危險群，要留意是否出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈或暈厥等心肌梗塞症狀或（腦）中風徵兆。

吳建遠提醒，可以透過「微笑、舉手、說你好」來迅速判斷，看看是否有嘴角歪斜臉不對稱；平舉雙臂，是否無力下垂；是否說話不清楚，如有相關情形要立刻撥打119，把握黃金治療期。

另外，民眾應把握健康檢查的機會，包括大專學生健康檢查、職場提供勞工體檢、軍公教健檢或自費健檢以及國健署提供40歲至64歲每3年1次（65歲以上每年1次）的免費成人健檢服務等，居家量測血壓則可以用「722」原則，「7」連續七天量、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值。

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關鍵字： 心肌梗塞 冷氣房 熱傷害

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