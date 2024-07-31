婦膝痛「長短腳」跛行！醫揪出「O型腿」害膝軟骨嚴重磨損

▲Ｏ型腿可能導致膝軟骨長期磨損。（圖／台北慈濟醫院提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

57歲的陳女士先天有「膝關節內翻」的問題，也就是俗稱的「O型腿」，多年前開始常感左膝蓋悶痛，之後開始出現長短腳、走路跛行等狀況，就醫檢查發現，O型腿造成的左膝關節內彎已經15度，導致膝軟骨長期磨損，發炎狀況嚴重，診斷為左膝關節內翻且退化。

台北慈濟醫院骨科主任洪碩穗指出，O型腿主要是先天發育異常或是後天受傷所致，一般而言，當雙腿直立放鬆且雙腳併攏時，若髖關節、膝關節及踝關節三處關節中心點連接呈一直線時，則為標準腿型；若三處連接為折線且雙腿呈現O型外觀，則為膝蓋內翻。

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由於膝關節向內彎曲，導致站立時內側受力較大，膝軟骨承重不平均，長期磨損後會造成關節的退化發炎，不僅影響外觀，還會影響生活品質。而膝關節內翻可透過X光的方式診斷，從髖關節到腳踝處做完整掃描，確認彎曲角度，通常度數超過5度，就有可能會提早產生退化而建議治療。

▲台北慈濟醫院骨科主任洪碩穗。

洪碩穗說，過去很多人的觀念是等到關節磨損嚴重後再考量接受人工關節置換，但由於人工膝關節平均使用年限約10至15年，若太年輕就換的話，一生中可能還需接受再置換，因此對於比較年輕的病人，會建議進行脛骨截骨矯正手術，而3D列印客製化導板是近年發展的輔助手術方式，可提升手術準確度，陳女士在經評估討論後，選擇進行3D列印客製化脛骨截骨矯正手術矯正。

洪碩穗主任指出，脛骨截骨矯正手術可減輕膝關節內側軟骨的磨損速度，並延緩膝關節退化平均約10年的時間，但民眾平常就要注意膝蓋的保養，不要讓膝蓋有過度的負重，且須留意體重控制及加強肌力的訓練，若有疼痛症狀務必就醫，及早發現及早治療，避免膝蓋退化。