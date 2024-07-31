他睡醒出現「可樂尿」　原因曝光

▲患者睡醒出現「可樂尿」。（示意圖／記者簡仲豪攝）



記者陳俊宏／綜合報導

開業診所院長傅裕翔分享，一名患者以為中暑出現「可樂尿」，竟然是罹患「橫紋肌溶解症」，若不及時處理，可能導致腎功能衰竭、心臟問題等嚴重後果。

傅裕翔30日在臉書說，一名李大哥來到診間時，有點驚慌描述症狀，「我原以為只是中暑而已，沒想到隔天醒來，肌肉更痠痛，尿尿竟然變成了紅茶色。」

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傅裕翔表示，李大哥是名清潔隊員，頂著烈陽打掃街道，最初只覺全身肌肉痠痛、頭昏腦脹，然而隔天症狀未見好轉，反而更加嚴重。

傅裕翔指出，從李大哥的肌肉劇痛和尿液變色，迅速判斷是「橫紋肌溶解症」，這是一種因骨骼肌（橫紋肌）急速損傷，導致一些蛋白質及肌球蛋白（myoglobin），大量進入血液中造成的全身性急症。

傅裕翔提醒，若不及時處理，橫紋肌溶解症可能導致腎功能衰竭、心臟問題等嚴重後果；幸運的是，李大哥及時就診，給予一些藥物治療後，預計幾天內可望痊癒。

傅裕翔也分享橫紋肌溶解症5大成因：

1、長時間過度運動：

肌肉過度使用，引起身體脫水和電解質失衡，使得肌肉更容易受損。

2、外傷

肌肉受到嚴重撞擊或重壓（例如地震坍塌長時被壓在瓦礫堆中的患者）。

3、藥物和毒素

如毒品、酒精、藥物（如膽固醇藥，但機率很低）。

4、感染和代謝異常

如病毒感染、敗血症、遺傳性代謝疾病。

5、其他

中暑、低溫暴露、電擊。

怎預防橫紋肌溶解症？傅裕翔表示，補充水分，運動後要記得多喝水，有利於肌球蛋白的排除，補充電解質飲料也有助於快速恢復體內平衡；而運動量力而為，注意自己的身體狀況，在運動或勞動時，若感覺到肌肉疼痛、僵硬、頭暈，應立即停止活動跟休息。

傅裕翔說，夏天跟家人到外面曬曬太陽很健康，但記得要時間掌控好，以免引起其他「熱疾病」。